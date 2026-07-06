DAX geht die Woche ruhig an – Tech-Korrektur in Asien geht weiter

Auf den DAX dürften diese direkten Einflüsse weiter stark abgemildert wirken. Die technologielastigen Unternehmen lassen sich an einer Hand abzählen und alle zusammen haben keine große Gewichtung im Index. Die Frage ist vielmehr, ob die Jagd nach den zyklischen Branchen heute weitergeht. In den vergangenen Tagen erlebten die Vertreter aus der Chemie-, Maschinenbau- und Autobranche eine Renaissance.

Die Investoren hängen derzeit zwischen Baum und Borke und jagen der Frage nach, ob sich der Halbleiterzyklus weiter fortsetzen kann oder aber eine stärkere Korrektur in diesem Sektor bevorsteht. Viele ambitioniert bewertete Unternehmen erscheinen auf einmal in einem vollkommen neuen Licht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Daten zur deutschen Industrieproduktion fielen mit 6,2 Prozent auf Jahressicht besser als erwartet aus. Sie sind eine weitere Bestätigung für die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung in Deutschland. Die heutige Tagesagenda ist relativ dünn, kann aber mit den Erzeugerpreisen aus der Eurozone und den Einkaufsmanagerindizes aus den USA am Nachmittag noch spannend werden. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 700 und 25 950 Punkten bewegen.

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