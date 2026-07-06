Deutschland-Immobilien: Transaktionsvolumen stabil – Liquidität bleibt knapp
Trotz geopolitischer Unsicherheit bleibt der Investmentmarkt 2026 robust – doch Segmentverschiebungen, Preisdruck und längere Prozesse prägen das Transaktionsgeschehen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Transaktionsvolumen 1. HJ 2026: ca. 14,7 Mrd. Euro und damit auf Vorjahresniveau (ca. 14,4 Mrd.); Q2 deutlich schwächer als Q1 – Marktliquidität eingeschränkt, Entscheidungs- und Transaktionsprozesse dauern länger (belastet u. a. durch den Nahost-Konflikt).
- Wohnsegment weiterhin stärkstes Segment mit rund 3,8 Mrd. Euro, aber minus 5 % gegenüber Vorjahr (gezählt werden nur Transaktionen ab 20 Wohneinheiten).
- Gesundheits-/Sozialimmobilien mit dem größten Umsatzplus (+50 %) und als einziges Segment über dem 10‑Jahres‑Mittel (+42 %); maßgeblicher Treiber: Übernahme Cofinimmo durch Aedifica (ca. Hälfte des HJ‑Umsatzes).
- Industrie/Logistik und Büro jeweils rund 2,3 Mrd. Euro (je etwa +10 %), Handel hingegen stark rückläufig (minus >33 % auf knapp 1,8 Mrd. Euro).
- Großvolumige Benchmarks rar: Viele Top‑Deals von öffentlicher Hand (5 von 10), zwei aus Insolvenzen; öffentliche Käufer kauften >2 Mrd. in H1 (so viel wie 2025 insgesamt); institutionelle Direktinvestoren sehr zurückhaltend (Pensionskassen ~150 Mio., Versicherungen ~75 Mio.), Family Offices/Privatinvestoren ~1 Mrd. aber seltener bei >50 Mio.‑Deals.
- Ausblick: Nachfrage stabil, Angebot wachsend; steigende Zinsen und Angebotsüberhang erhöhen Preisdruck – Anfangs‑ und punktuell Spitzenrenditen zogen Q2 an; Savills geht weiterhin von ~35 Mrd. Euro Transaktionsvolumen für 2026 aus, bei anhaltender Unsicherheit.
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