JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein insgesamt solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie liege 3 Prozent über dem Konsens. Die Jahresziele der Franzosen könnten moderat anziehen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 76,14EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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