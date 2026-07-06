JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein insgesamt solides Quartal hinter sich haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie liege 3 Prozent über dem Konsens. Die Jahresziele der Franzosen könnten moderat anziehen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 76,14EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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