BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Die angekündigte Markteinführung eines 12-Zylinder-Modells mit Handschaltung sei eine Erinnerung daran, dass der Sportwagenbauer trotz der Kritikwelle gegen das jüngst vorgestellte Elektromodell Luce auf Kurs bleibe, schrieb Stephen Reitman am Sonntag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 332,5EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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