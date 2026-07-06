Devisen
Euro gibt zum US-Dollar leicht nach
- Euro fällt vor wichtigen Konjunkturdaten auf 1,1422
- Deutsche Industrie steigert Auftragseingang deutlich
- Blicke auf Sentix und ISM-Daten nach Feiertagen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten etwas gefallen. Insgesamt tat sich nach der moderaten Kurserholung der vergangenen Woche zunächst aber wenig. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1422 US-Dollar 0,1 Prozent weniger als vor dem Wochenende.
Für die angeschlagene deutsche Industrie gab es am Morgen einen Hoffnungsschimmer: Nach dem Rückschlag im April legte der Auftragseingang im Mai wieder zu. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet.
Im Tagesverlauf richten sich die Blicke dann auf weitere Wirtschaftsdaten. Am Vormittag steht das von Sentix erfasste Investorenvertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Am Nachmittag folgen dann in den USA nach dem langen Feiertagswochenende mit dem ISM-Index Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor./mis/stk
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???