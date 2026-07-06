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    Devisen

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    Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt vor wichtigen Konjunkturdaten auf 1,1422
    • Deutsche Industrie steigert Auftragseingang deutlich
    • Blicke auf Sentix und ISM-Daten nach Feiertagen
    Devisen - Euro gibt zum US-Dollar leicht nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten etwas gefallen. Insgesamt tat sich nach der moderaten Kurserholung der vergangenen Woche zunächst aber wenig. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1422 US-Dollar 0,1 Prozent weniger als vor dem Wochenende.

    Für die angeschlagene deutsche Industrie gab es am Morgen einen Hoffnungsschimmer: Nach dem Rückschlag im April legte der Auftragseingang im Mai wieder zu. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet.

    Im Tagesverlauf richten sich die Blicke dann auf weitere Wirtschaftsdaten. Am Vormittag steht das von Sentix erfasste Investorenvertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Am Nachmittag folgen dann in den USA nach dem langen Feiertagswochenende mit dem ISM-Index Daten zur Stimmung im US-Dienstleistungssektor./mis/stk






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