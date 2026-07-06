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    AKTIE IM FOKUS

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    Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien nach Jahreshoch unverändert um rund 76 Euro
    • 2,5 Mrd Euro aus Contitech-Verkauf an Aktionäre
    • Vollständige Sonderdividende würde 12,50 Euro je Aktie
    AKTIE IM FOKUS - Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben sich nach ihrem Jahreshoch vom Freitag bei 77,50 Euro zu Wochenbeginn kaum bewegt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zwischen 77 Euro und 75,60 Euro gehandelt.

    Der künftig reine Reifenkonzern will einen Großteil der Einnahmen des kurz vor dem Abschluss stehenden Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen.

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    Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF rechnete vor, dass eine vollständige Sonderdividende 12,50 Euro je Conti-Aktie entspräche. Im Falle einer hälftigen Sonderausschüttung und hälftigen Aktienrückkäufen, würde der Anteil der IHO Holding der Familie Schaeffler auf über 50 Prozent steigen. Nach seinem Verständnis müsse durch einen passiven Anstieg dennoch kein Pflichtangebot für eine Komplettübernahme erfolgen, da die dafür maßgebliche 30-Prozent-Schwelle bereits im Jahr 2013 überschritten worden sei. Ein Besitz der Hälfte sei eher firmenintern von Bedeutung als formaljuristisch./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 75,52 auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,99 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,88 %/+20,16 % bedeutet.





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