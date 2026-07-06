Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne

Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF rechnete vor, dass eine vollständige Sonderdividende 12,50 Euro je Conti-Aktie entspräche. Im Falle einer hälftigen Sonderausschüttung und hälftigen Aktienrückkäufen, würde der Anteil der IHO Holding der Familie Schaeffler auf über 50 Prozent steigen. Nach seinem Verständnis müsse durch einen passiven Anstieg dennoch kein Pflichtangebot für eine Komplettübernahme erfolgen, da die dafür maßgebliche 30-Prozent-Schwelle bereits im Jahr 2013 überschritten worden sei. Ein Besitz der Hälfte sei eher firmenintern von Bedeutung als formaljuristisch./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 75,52 auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,99 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,88 %/+20,16 % bedeutet.