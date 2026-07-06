ESPG AG: 2025-Konzernabschluss glänzt – deutlich positives Ergebnis
Der Konzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Ergebnis gedreht, Portfolio gestärkt, Zukunftsbranchen im Fokus – und weitere Optimierung fest im Blick.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Konzernabschluss 2025 mit uneingeschränktem Prüfungsvermerk veröffentlicht
- EBIT 9,5 Mio EUR (2024: -11,2 Mio) und Konzernergebnis 2,3 Mio EUR (Vorjahr -24,8 Mio)
- Erträge aus Immobilienbewirtschaftung 18,0 Mio EUR; Ergebnis aus Immobilienbewirtschaftung 11,6 Mio EUR; Einmaleffekt aus Beendigung eines größeren Mietvertrags positiv
- LTV 57,4% stabil; Eigenkapital 83,7 Mio EUR; liquide Mittel 4,7 Mio EUR
- Portfolio zum 31. Dezember 2025: 16 Science Parks im Wert ca. 215 Mio EUR; Fokus auf Weiterentwicklung und Gewinnung mieterkennlicher Zukunftsbranchen
- Ausblick: Leerstände weiter reduzieren, weitere Mietverträge abschließen, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Verkauf eines Objekts vorgesehen
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