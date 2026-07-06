Nvidia muss Kyber verschieben – Fertigungsprobleme werfen Zeitplan zurück

Die Nvidia-Aktie schloss zuletzt mit einem Minus von 1,39 Prozent bei 194,83 US-Dollar und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von 6,36 Prozent.

Nach Informationen des Marktforschungsunternehmens SemiAnalysis verzögert sich die Einführung der neuen Nvidia Rack-Architektur "Kyber" um mehr als ein Jahr und soll nun erst 2028 statt wie ursprünglich geplant 2027 auf den Markt kommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kyber soll 144 Hochleistungschips zu einem KI-Supercomputer bündeln

Das Rack-System Kyber soll 144 der leistungsstärksten KI-Prozessoren des Unternehmens in einem einzigen Serverschrank vereinen. Durch diese enge Kopplung sollen sämtliche Chips wie ein einziger gigantischer Computer zusammenarbeiten und damit die enorme Rechenleistung bereitstellen, die für das Training und den Betrieb modernster KI-Modelle erforderlich ist.

Ein wesentliches Merkmal des Systems ist die vertikale Anordnung der GPU-Compute-Trays. Im Gegensatz zu herkömmlichen horizontalen Designs soll diese Bauweise eine höhere Packungsdichte ermöglichen und gleichzeitig die Kommunikationswege zwischen den Prozessoren verkürzen. Das reduziert die Latenz und steigert die Effizienz bei rechenintensiven KI-Anwendungen.

Kyber war als zentrale Architektur für Nvidias Rubin-Ultra-Plattform vorgesehen und sollte gemeinsam mit dem Vera-Rubin-Ultra-System eingeführt werden.

Fertigungsprobleme bei zentraler Leiterplatte bremsen Entwicklung

Als Ursache für die Verzögerung nennt SemiAnalysis erhebliche Schwierigkeiten bei der Herstellung einer entscheidenden Komponente des Systems. Konkret bereitet die sogenannte PCB-Midplane Probleme – eine hochkomplexe mehrlagige Leiterplatte, die sämtliche elektronischen Module innerhalb des Racks miteinander verbindet.

Konkurrenz könnte von Verzögerung profitieren

Die Verzögerung könnte Wettbewerbern erstmals seit längerer Zeit eine größere Chance eröffnen, im Hochleistungssegment Marktanteile zu gewinnen. SemiAnalysis sieht insbesondere AMD sowie Google in einer aussichtsreichen Position.

Vor allem Googles intern entwickelte KI-Chips sowie AMDs Beschleuniger gewinnen zunehmend Kunden aus dem Umfeld großer KI-Labore und Cloud-Anbieter.

Rubin-Produktion läuft trotz Rückschlag planmäßig

Trotz der Probleme bei der nächsten Ausbaustufe bleibt das laufende Rubin-Programm nach Angaben von SemiAnalysis auf Kurs. Die aktuelle Rubin-Generation befindet sich bereits in der Serienproduktion.

Die Auslieferungen sollen im Herbst an acht Cloud-Partner beginnen. Zu den Kunden gehören unter anderem Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure sowie Google Cloud, die zu den weltweit größten Betreibern von KI-Rechenzentren zählen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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