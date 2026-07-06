🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheitlich im Minus zum Wochenauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte starteten mehrheitlich schwächer
    • Halbleiter und Tech-Aktien verloren an Schwung
    • Fonds verkaufen KI-Aktien und investieren in Werte
    Aktien Asien - Mehrheitlich im Minus zum Wochenauftakt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Mit überwiegend nachgebenden Notierungen haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zum Start in die neue Börsenwoche präsentiert. Marktkenner verwiesen darauf, dass die Erholung der regionalen Halbleiter- und Technologieaktien an Schwung verloren habe.

    "Der Markt war in letzter Zeit volatil, insbesondere im Technologiesektor", sagte Analyst Kazuhiro Sasaki von Phillip Securities Japan. Die jüngste Vorsicht der Investoren mit Blick auf Technologiewerte sollte sich im Vorfeld anstehender Quartalszahlen wichtiger Halbleiterkonzerne fortsetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nikkei 225!
    Short
    74.079,33€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    65.368,75€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fondsmanager, die ihre Gewinne sichern wollten, dürften weiterhin KI-Aktien verkaufen, die sich insgesamt überdurchschnittlich entwickelt hätten, und sich stattdessen auf werthaltige, zuletzt aber unterdurchschnittlich gelaufene Titel aus den Branchen Automobil, Maschinenbau und Gesundheitswesen konzentrieren, glaubt der Experte.
    An der volatilen südkoreanischen Börse verlor der Leitindex Kospi am Montag 0,5 Prozent auf 8.051 Punkte. Die Aktien des Chipkonzerns SK Hynix büßten 3,0 Prozent ein, kurz vor dem in dieser Woche stattfindenden Börsengang in den USA mit einem Emissionsvolumen von knapp 30 Milliarden US-Dollar.

    Der japanische Nikkei 225 schloss kaum verändert mit 69.737 Punkten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen sank um 0,1 Prozent auf 4.837 Punkten. Dagegen stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 0,8 Prozent auf 23.541 Zähler.

    Für den australischen S&P ASX 200 ging es um 0,2 Prozent auf knapp 8.831 Punkte abwärts./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SK hynix Aktie

    Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf Nasdaq OTC () gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SK hynix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Mehrheitlich im Minus zum Wochenauftakt Mit überwiegend nachgebenden Notierungen haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zum Start in die neue Börsenwoche präsentiert. Marktkenner verwiesen darauf, dass die Erholung der regionalen Halbleiter- und Technologieaktien an Schwung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     