GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 89 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf der Suche nach Gründen für mehr Optimismus stellte James Quigley am Montag klar, dass die Entwicklung der Forschungspipeline der Franzosen Zeit brauche. Mit Blick auf die Quartalszahlen Ende Juli liegt er mit seinen Prognosen nach eigener Aussage im Rahmen der Markterwartungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 77,04EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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