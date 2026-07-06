Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax stabil nach Rekordlauf in der Vorwoche
- Dax hielt Gewinn nach Rekordlauf der Vorwoche
- Analysten sehen überkauften Markt und schwache Umsätze
- Dax übersprang 25.800 Punkte MDax stieg deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf in der vergangenen Woche hat der Dax am Montag seine Gewinne gehalten. Manch ein Analyst zweifelt indes, dass das in nächster Zeit so bleiben wird. Charttechniker Christoph Geyer spricht von einem inzwischen überkauften Markt und Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verweist auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze", die ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs setzten.
Mit plus 0,03 Prozent auf 25.787 Punkten zeigte sich das deutsche Börsenbarometer - ähnlich wie andere Leitindizes in Europa - kurz nach dem Börsenstart kaum verändert.
Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag erstmals auch die Marke von 25.800 Punkten übersprungen. Der MDax stieg am Montag um 0,46 Prozent auf 33.145 Punkte./ck/mis
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R32 ist der einzige Marktteilnehmer mit einer Rendite von 100 % – zumindest rückwirkend. Steigt der DAX, war der Long natürlich glasklar. Fällt er, wurde der Crash selbstverständlich schon Stunden vorher erkannt.
Seine Trefferquote ist beeindruckend: 50 % vor der Bewegung, 50 % nach der Bewegung – macht in der Eigenanalyse solide 200 %.
Und wenn doch mal ein konkreter Trade samt Ansage gegen die Wand fährt, wird die Position nicht ausgestoppt, sondern einfach aus dem Depot der Erinnerung ausgebucht. Performance wird eben nicht an realisierten Trades gemessen, sondern an nachträglich perfektionierten Kommentaren.
DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"