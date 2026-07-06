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    Besonders beachtet!

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    SCHOTT Pharma Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die SCHOTT Pharma Aktie, bisher, um +8,91 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 06.07.2026
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    SCHOTT Pharma Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SCHOTT Pharma. Sie steigt um +8,91 % auf 18,940. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SCHOTT Pharma Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +39,87 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um +10,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SCHOTT Pharma +26,75 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,10 %
    1 Monat +13,35 %
    3 Monate +39,87 %
    1 Jahr -35,53 %
    Stand: 06.07.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,83 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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