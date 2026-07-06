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    L'Oreal, Nestlé & Mondelez

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    Konsumgüter-Aktien: Diese Marken nutzen KI für die Produktion

    L’Oréal nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um Shampoo zu entwickeln. Damit ist der französische Kosmetikkonzern aber nicht das einzige Konsumgüterunterhmen, dass KI in der Produktentwicklung einsetzt.

    Für Sie zusammengefasst
    L'Oreal, Nestlé & Mondelez - Konsumgüter-Aktien: Diese Marken nutzen KI für die Produktion
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Waren Konsumgüteraktien durch den KI-Trade ins Abseits der Anleger geraten, so könnte sich jetzt eine Umkehr dieser Bewegung vollziehen. Nicht nur, weil Halbleiter-Aktien derzeit ihr Momentum verloren haben.

    Denn längst hat sich auch bei den zuvor verschmähten Konsumwerten die KI ihre Weg gebahnt.

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    Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal beispielsweise nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um neue Inhaltsstoffe ihrer Hautpflegeprodukten zu entdecken, die sich auch in Shampoos einsetzen lassen. Dadurch kann das Unternehmen neue Produkte heute viermal schneller entwickeln als zuvor, sagte das Kosmetikunternehmen gegenüber Reuters.

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    Auch Konsumgüterunternehmen wie der Nescafé-Eigentümer Nestlé, der Sensodyne-Hersteller Haleon, und der Schokoladenhersteller Mondelez setzen KI in der Produktentwicklung ein. 

    L’Oréal, das bereits seit vier Jahren KI in seinen Forschungslaboren einsetzt, hat neue Moleküle für Schönheitsprodukte entdeckt, indem die Technologie deren Wirkung auf Haut und Haare vorhersagt, erklärt Fabrice Megarbane, Präsident der Sparte Consumer Products.

    Eine aktuelle Innovation von L’Oréal besteht darin, Moleküle aus Hautpflegeprodukten für ein Shampoo zu nutzen, das mithilfe von Kollagen dem Haar mehr Fülle und Volumen verleihen soll, so das Unternehmen.

    Die durch KI unterstützte Produktentwicklung sei auch für den Schokoladenhersteller Mondelez ein "Gamechanger", sagte Filippo Catalano, Chief Information and Digital Officer des Unternehmens, gegenüber Reuters.

    Die Technologie habe dazu beigetragen, Prozesse zu beschleunigen und Rezepturen neu zu denken. Nach Angaben des Unternehmens kann die KI Rezeptvorschläge erstellen, die anschließend von Fachleuten bewertet werden.

    Im Kekssegment schnitten 60 Prozent der mithilfe des KI-Tools entwickelten Rezepturen in Bereichen wie Ernährung, Nachhaltigkeit und Kosten besser ab.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    L'Oreal, Nestlé & Mondelez Konsumgüter-Aktien: Diese Marken nutzen KI für die Produktion Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal (OREP.PA) nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um Moleküle in seinen Hautpflegeprodukten zu identifizieren
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