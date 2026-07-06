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    Techstars und Emirates NBD gehen eine Partnerschaft ein, um die Entwicklung von KI- und FinTech-Lösungen auf Unternehmensniveau in der MENAT-Region zu beschleunigen

    DUBAI, VAE, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, eine führende Bankengruppe in der Region Naher Osten, Nordafrika und Türkei (MENAT), und der Startup-Accelerator Techstars haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese basiert auf einem kommerziell ausgerichteten „Acceleration-to-Enterprise"-Modell, das darauf abzielt, wachstumsstarke Innovationen aus den Bereichen KI und FinTech direkt in das regionale, marktübergreifende Ökosystem der Bank zu integrieren.

    Techstars and Emirates NBD partner to accelerate enterprise-grade AI and FinTech solutions across the MENAT region

    Die Kombination der weltweiten Pipeline von Techstars mit über 11.000 Gründern und der fortschrittlichen Analyseinfrastruktur der Bank, die derzeit über 50 aktive KI-Anwendungsfälle verwaltet, wird skalierbare, kommerzielle Wege für eigenständige FinTech-Start-ups eröffnen, deren Schwerpunkte auf Compliance, Vermögensverwaltung, KMU-Bankgeschäft und Kapitalmärkten liegen.

    Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Emirates NBD für die Dubai Economic Agenda (D33), deren Ziel es ist, Dubai bis 2033 unter die vier weltweit führenden Finanzzentren zu bringen.

    Miguel Rio Tinto, Group Chief Digital and Information Officer bei Emirates NBD, kommentierte: „Da mittlerweile fast 60 % der FinTech-Unternehmen aus den Golfstaaten (GCC) in Dubai ansässig sind, freuen wir uns, mit Techstars zusammenzuarbeiten, um die neue Innovationswelle im Bereich der agentenbasierten FinTech-Lösungen zu erschließen und zu nutzen. Durch die Nutzung der regionalen Präsenz und der digitalen Kompetenzen von Emirates NBD bieten wir ausgewählten KI- und FinTech-Start-ups einen direkten Zugang zum Firmenkundengeschäft und unterstützen Lösungen, die die Art und Weise, wie wir unsere neun Millionen aktiven Kunden betreuen, grundlegend verändern können."

    Neeraj Makin, Group Head of Strategy, Analytics and Venture Capital bei Emirates NBD, sagte: „Die Partnerschaft mit Techstars spiegelt den anhaltenden Fokus von Emirates NBD auf die Stärkung seines Innovationsökosystems und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit globalen Technologie- und Start-up-Netzwerken wider. Durch die Kombination aus Zugang zu aufstrebenden Gründern, Marktinformationen und neuen Technologietrends wollen wir Innovationsmöglichkeiten beschleunigen, die die langfristigen strategischen, digitalen und KI-Ziele der Gruppe in der gesamten Region unterstützen."

    Diese einzigartige Partnerschaft hilft KI-Start-ups dabei, sichere und personalisierte Banklösungen mithilfe der Cloud-nativen Infrastruktur von Emirates NBD zu testen, um echte Wirkung zu erzielen.

    David Cohen, CEO von Techstars, erklärte:„Bei Techstars ging es schon immer darum, Gründern zu helfen, schneller voranzukommen. Durch die Partnerschaft mit einem proaktiven, KI-orientierten Finanzinstitut wie Emirates NBD verschaffen wir unseren FinTech- und KI-Gründern einen Platz in der ersten Reihe auf einem der dynamischsten Finanzmärkte der Welt. Das Bestreben der VAE, sich zu einem globalen Zentrum für intelligente, datengesteuerte Innovation zu entwickeln, macht das Land zur perfekten Startrampe für Lösungen auf Unternehmensniveau, die die Zukunft des Finanzwesens neu definieren werden."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003906/Emirates_NBD.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/techstars-und-emirates-nbd-gehen-eine-partnerschaft-ein-um-die-entwicklung-von-ki--und-fintech-losungen-auf-unternehmensniveau-in-der-menat-region-zu-beschleunigen-302818195.html






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    Techstars und Emirates NBD gehen eine Partnerschaft ein, um die Entwicklung von KI- und FinTech-Lösungen auf Unternehmensniveau in der MENAT-Region zu beschleunigen DUBAI, VAE, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ - Emirates NBD, eine führende Bankengruppe in der Region Naher Osten, Nordafrika und Türkei (MENAT), und der Startup-Accelerator Techstars haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese basiert auf …
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