DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,08 % und einem Kurs von 18,98EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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