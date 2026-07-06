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    AKTIE IM FOKUS

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    Schott Pharma stark - Deutsche Bank: Talsohle ist durchschritten

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Empfehlung trieb Aktie auf 19,38 Euro
    • Analyst sieht Kursziel 22 Euro und Geschäftsaufschwung
    • Aktie fiel im März auf 12,62 Euro als Rekordtief
    AKTIE IM FOKUS - Schott Pharma stark - Deutsche Bank: Talsohle ist durchschritten
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Schott Pharma hat die Empfehlung der Deutschen Bank am Montag zu einem Befreiungsschlag im Kurschart geführt. Die Papiere des Spezialisten für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente sprangen um gut 11 Prozent auf 19,38 Euro auf das höchste Niveau seit Anfang Dezember 2025. Kurz unter dem damaligen Zwischenhoch drehten sie zunächst ab und lagen zuletzt noch mit rund 8 Prozent im Plus.

    Analyst Falko Friedrichs traut den Aktien allerdings mit seinem Kursziel von 22 Euro eine Rückkehr an die Charthürde aus dem Herbst vergangenen Jahres zu. Zum Befreiungsschlag im Chart passt, dass auch das Geschäft laut dem Experten die Talsohle durchschritten hat.

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    Für das dritte und vierte Geschäftsquartal rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte Schott dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen.

    Im März hatten die Schott-Papiere mit 12,62 Euro noch ein Rekordtief gesehen, nach einem mehrjährigen Abwärtstrend seit dem Rekord Anfang 2024 bei 43,40 Euro. Erst im vergangenen Dezember hatte ein schwacher Ausblick für das laufende Jahr die Aktie nochmals massiv belastet./ag/gl/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,16 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (06. Juli 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +10,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -20,47 %/+32,56 % bedeutet.





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