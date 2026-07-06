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    Tradingchance

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    Continental: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei neuerlichem Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest auf 80 Euro zulegen kann.

    Mit der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) ging es nach ihrem Absturz von Ende Februar von 74 auf bis zu 56 Euro seit Ende März 2026 wieder kräftig nach oben. Nachdem die Aktie am 3.7.26 mit 77,05 Euro sogar ein neues Jahreshoch erreichen konnte, startete sie am 6.7.26 Euro bei 74,50 Euro in die neue Handelswoche.

    Da der Verkaufspreis für den Unternehmensbereich am oberen Rand der Erwartungen angesiedelt ist und Continental nun erstmals ein reiner Reifenhersteller ist, bekräftigten Experten wegen der Neuausrichtung des Konzerns mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (UBS) ihre Kaufempfehlungen für die Continental-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest auf 80 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU3K8K3, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

    Gelingt der Continental-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 80 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+42 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,749 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,749 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1QFC3, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro taxiert.

    Kann die Continental-Aktie in absehbarer Zeit auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,12 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,22 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,22 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA203L0, wurde beim Aktienkurs von 74,50 Euro mit 1,36 – 1,37 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,87 Euro (+36 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Continental: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei neuerlichem Kursanstieg Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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