Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.07. - FTSE Athex 20 stark +1,66 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.881,17 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,39 %, Zalando +2,39 %, SAP +2,11 %
Flop-Werte: Continental -6,40 %, Infineon Technologies -2,93 %, Hochtief -1,04 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.347,00 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +5,00 %, TKMS +4,85 %, RENK Group +3,91 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,73 %, Elmos Semiconductor -3,67 %, Nordex -3,53 %
Der TecDAX steht bei 3.909,64 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,75 %, Bechtle +3,51 %, Nemetschek +3,21 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,95 %, SUESS MicroTec -3,73 %, Elmos Semiconductor -3,67 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:41) bei 6.428,06 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,17 %, Adyen Parts Sociales +2,85 %, Wolters Kluwer +2,49 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,93 %, ASML Holding -1,10 %, Siemens Energy -0,82 %
Der ATX steht bei 6.575,63 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,54 %, Palfinger +2,14 %, STRABAG +1,26 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,16 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,75 %, Andritz -1,64 %
Der SMI steht aktuell (09:59:42) bei 14.439,42 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: Lonza Group +2,10 %, Swiss Life Holding +1,45 %, Zurich Insurance Group +1,23 %
Flop-Werte: ABB -1,85 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,42 %, Logitech International -0,38 %
Der CAC 40 steht bei 8.552,45 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +2,38 %, Thales +2,25 %, Publicis Groupe +2,08 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -1,57 %, ArcelorMittal -1,13 %, LEGRAND -1,01 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.245,89 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,93 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,16 %, Essity Registered (B) +1,03 %
Flop-Werte: ABB -1,85 %, Telia Company -1,06 %, Sandvik -0,69 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.435,00 PKT und gewinnt bisher +1,66 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,89 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,53 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,09 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,67 %, Viohalco -0,52 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,45 %
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