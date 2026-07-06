Wall Street und KI-Aktien: Hat ein neuer Trend begonnen?

Unter der Oberfläche hat vermutlich ein neuer Trend an der Wall Street begonnen: KI-Aktien werden abverkauft, die Magnificent 7-Aktien können sich erholen, defensive Sektoren laufen gut! Die Magnificent 7-Aktien erholen sich, weil durch Meta erstmals die Verlangsamung von Investitionen realistischer wird: die Scheck-Aussteller werden vorsichtiger, und das ist nicht gut für die Scheck-Empfänger (Chip-Aktien, Arbeitsspeicher-Aktien). Wir sehen also eine große Rotation an der Wall Street, die für das 2.Halbjahr dominant werden könnte. Auffallend: derzeit laufen Sektoren gut, die normalerweise kurz vor einem Wirtschafts-Abschwung gut performen. Morgen kommt SpaceX in den Nasdaq 100 - werden heute dafür noch einmal andere Aktien verkauft?

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