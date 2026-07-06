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    Wall Street und KI-Aktien: Hat ein neuer Trend begonnen?

    Die Magnificent 7-Aktien erholen sich, weil durch Meta erstmals die Verlangsamung von Investitionen realistischer wird: die Scheck-Aussteller werden vorsichtiger, und das ist nicht gut für die Scheck-Empfänger

    Unter der Oberfläche hat vermutlich ein neuer Trend an der Wall Street begonnen: KI-Aktien werden abverkauft, die Magnificent 7-Aktien können sich erholen, defensive Sektoren laufen gut! Die Magnificent 7-Aktien erholen sich, weil durch Meta erstmals die Verlangsamung von Investitionen realistischer wird: die Scheck-Aussteller werden vorsichtiger, und das ist nicht gut für die Scheck-Empfänger (Chip-Aktien, Arbeitsspeicher-Aktien). Wir sehen also eine große Rotation an der Wall Street, die für das 2.Halbjahr dominant werden könnte. Auffallend: derzeit laufen Sektoren gut, die normalerweise kurz vor einem Wirtschafts-Abschwung gut performen. Morgen kommt SpaceX in den Nasdaq 100 - werden heute dafür noch einmal andere Aktien verkauft?

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Wall Street und KI-Aktien: Hat ein neuer Trend begonnen? Unter der Oberfläche hat vermutlich ein neuer Trend an der Wall Street begonnen: KI-Aktien werden abverkauft, die Magnificent 7-Aktien können sich erholen, defensive Sektoren laufen gut!
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