Milliardendeal
Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky
- Sky übernimmt ITV Media & Entertainment für 1,6 Mrd
- ITVX und Free-TV Sender, Produktion ausgenommen
- Nachrichten bleiben eigenständig, Liefervertrag 2,1 Mrd
LONDON (dpa-AFX) - Mit einem 1,6 Milliarden Pfund schweren Deal zur Übernahme der Medien- und Unterhaltungssparte des Senders ITV will Sky ein britisches Streaming-Angebot als Konkurrenz für Netflix und Co. schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich Sky mit ITV auf den Kauf von ITV Media & Entertainment für umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro.
Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten. Der Deal umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Milliarden Pfund verpflichtet.
Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es. Die Aktie von ITV legte am Montag um gut ein Prozent zu./pba/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 213,9 auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +5,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 287,60 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,33USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +61,10 %/+87,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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So ist es meist. Gehen die Kurse nach oben, wird mehr diskutiert (Euphorie), gehen die Kurse runter, oder bewegen sich nicht in dem Tempo wie erhofft, dann wird's ruhig im Forum (Depression). Stürzen die Kurse, herrscht Hektik auch im Forum. Meine Beobachtung.
Kann gut sein dass Netflix/Paramount auch pokern.
Ich sehe es mal so aus Netflix Sicht, sollen die sich krass verschulden und das kaufen, und wir kaufen dann in 5 Jahren einfach den insolventen Laden Paramount zum halben Preis auf.
Wenn ich das richtig zähle, jetzt 10 Wochen schwarze Kerzen und im Minus, nachdem die 106 gerissen wurden.