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    APA ots news

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    Ein Jahr OeNB-Bankomat-Initiative: mehr als ein neuer...

    Für Sie zusammengefasst
    • 66 OeNB-Bankomaten flächendeckend installiert
    • Über 80.000 Menschen erhielten besseren Bargeldzugang
    • Wegstrecke in Güttenbach von 4,4 km auf 0,6 km
    APA ots news - Ein Jahr OeNB-Bankomat-Initiative: mehr als ein neuer...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: Ein Jahr OeNB-Bankomat-Initiative: mehr als ein neuer Standort pro Woche

    66. Gerät in Güttenbach durch Gouverneur Kocher eröffnet, mehr als 80.000 Menschen mit verbessertem Bargeldzugang

    Wien (APA-ots) - Vor einem Jahr startete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) eine
    bundesweite Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung, mit besonderem Fokus auf ländliche und bislang unterversorgte Regionen.

    Die Zwischenbilanz nach zwölf Monaten fällt positiv aus: Mit der heutigen Eröffnung eines weiteren OeNB-Bankomaten in Güttenbach durch OeNB-Gouverneur Martin Kocher erhöht sich die Zahl der aktiven Geräte auf 66. Seit Juli 2025 wurde damit im Schnitt mehr als ein Geldausgabegerät pro Woche installiert. Mehr als 80.000 Menschen in bislang unterversorgten Gemeinden profitieren bereits von einem verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld.

    Die Initiative zielt vor allem darauf ab, die Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln zu stärken und Versorgungslücken gezielt zu schließen. Mit allen 66 bislang errichteten Geldautomaten wurden Gemeinden versorgt, in denen zuvor kein Bankomat verfügbar war. Die verbesserte Bargeldversorgung stärkt auch die lokale Nahversorgung: Kleine Händler:innen, Vereine, die Gastronomie und Dienstleister:innen profitieren von der lokalen Bargeldversorgung, und Haushalte sparen Zeit und Fahrtkosten.

    Mussten vor der Installation des neuen Geräts in Güttenbach die Einwohner:innen im Durchschnitt 4,4 Kilometer bis zum nächsten Geldausgabeautomaten zurücklegen, reduziert sich mit dem neuen Standort die durchschnittliche Wegstrecke auf 0,6 Kilometer. Diese Verringerung der Distanz bedeutet eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität und der regionalen Versorgungssicherheit.

    OeNB-Gouverneur Martin Kocher erklärt: "Die Bilanz nach einem Jahr zeigt, dass die Bankomat-Initiative der Nationalbank wirkt. Mit mittlerweile 66 Geldautomaten haben wir Versorgungslücken im ländlichen Raum gezielt geschlossen und somit mehr als 80.000 Menschen in ganz Österreich einen besseren Zugang zu Bargeld ermöglicht. Ich freue mich, dass wir nun auch einen Bankomaten in der Marktgemeinde Güttenbach im Burgenland aufstellen. Jeder neue Standort bedeutet kürzere Wege, mehr Komfort und eine stärkere lokale Versorgung. Ein einfacher und kostengünstiger Zugang zu Bargeld ist der Schlüssel zur Wahlfreiheit beim Bezahlen. Bargeld ist und bleibt unverzichtbar. Deshalb ist uns die flächendeckende Bargeldversorgung in Österreich ein wichtiges Anliegen."

    Der Bürgermeister von Güttenbach, Leo Radakovits, ergänzt: "Der neue Bankomat ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Kürzere Wege zu Bargeld erleichtern den Alltag vieler Menschen und stärken unsere lokale Nahversorgung."

    Die OeNB plant, den Ausbau fortzuführen und strebt an, die Versorgung in weiteren Gemeinden zu verbessern. Ziel ist ein Ausbau auf bis zu 120 OeNB-Geldausgabegeräte bis Ende 2026. Gleichzeitig haben sich die Banken in einer Vereinbarung mit dem Österreichischen Gemeindebund dazu bereiterklärt, ihre Standorte von
    Geldausgabegeräten abzusichern.

    Die Bankomat-Initiative der OeNB wurde 2025 mit dem CashTech Innovation Award ausgezeichnet und stößt auf breites öffentliches Interesse.

    Auf der Website der OeNB bietet ein Dashboard unterschiedliche Informationsmöglichkeiten rund um die Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich:
    https://oenb.shinyapps.io/ErreichbarkeitGeldautomaten/

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Mag. Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: +43-1-404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0045 2026-07-06/10:06







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