Aktien stark im Plus
Rüstungsboom 2.0: NATO-Auftrag zündet bei Thales und Leonardo
Thales und Leonardo liefern der NATO mobile Spezialkräfte-HQs mit sicheren Netzen und stärken ihre Rolle in der digitalen Kriegsführung.
- Thales und Leonardo liefern mobile SOFCOM HQs
- Ausfallsichere NATO Netze mit Satellit und 5G
- Auftrag umfasst sechs mobile DPOP SOCC samt Schulung
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Thales und Leonardo geben an, von der NATO-Kommunikations- und Informationsagentur ausgewählt worden zu sein, um ein sicheres und einsetzbares Kommunikations- und Informationssystem der neuen Generation für das Alliierte Kommando der Spezialeinsatzkräfte (SOFCOM) bereitzustellen. Die beiden Verteidigungsgruppen erklärten: "Dies ist das erste Projekt eines umfassenden NATO-Programms zur Bereitstellung modernster Kommunikations- und Informationssysteme für SOFCOM, um die Widerstandsfähigkeit des Bündnisses in der modernen Kriegsführung zu stärken."
Sie fügten hinzu: "Diese europaweite Technologie- und Industriepartnerschaft nutzt die Stärken der Bündnisindustrie und kombiniert bewährte Komponenten mit den neuesten verfügbaren Technologien, um dringend benötigte und skalierbare Fähigkeiten bereitzustellen." Der an das französisch-italienische Konsortium vergebene Auftrag umfasst die Lieferung und Schulung von sechs mobilen SOFCOM-Hauptquartieren (HQ), sogenannten mobilen Präsenzpunkten für Spezialoperationskommandos (DPOP SOCC). Diese auf die spezifischen Bedürfnisse der NATO-Spezialeinsatzkräfte zugeschnittenen DPOPs bilden den Grundstein für ein zukünftiges umfassendes und sicheres Kommunikations- und Informationssystem für Spezialoperationen, das auf klassifizierten und ausfallsicheren Netzwerken basiert.
Spannend ist auch die Vernetzung: Die Systeme sollen verschiedene Übertragungswege unterstützen, darunter militärische und zivile Satellitenkommunikation, Landverbindungen, 4G/5G sowie Funkverbindungen mit hoher Kapazität. Das Ziel ist eine robuste Kommando- und Dateninfrastruktur, die auch unter Einsatzbedingungen funktioniert und mehrere Sicherheitsdomänen abdecken kann. Für Thales und Leonardo ist der Auftrag strategisch wertvoll, weil er genau in den aktuellen NATO-Trend passt: mehr mobile Führungsfähigkeit, mehr Interoperabilität, mehr Resilienz gegen Cyberangriffe und Ausfälle. Spezialkräfte brauchen im Ernstfall kleine, schnell verlegbare Hauptquartiere, die trotzdem auf geheime NATO-Netze, Lagebilder, Missionsdaten und sichere Kommunikation zugreifen können.
Der Auftrag zeigt, wie stark sich die NATO-Kommunikation in Richtung mobiler, digitaler und ausfallsicherer Führungsstrukturen verschiebt. Für Thales und Leonardo ist das ein prestigeträchtiger NATO-Zuschlag in einem Markt, der durch Cyberrisiken, Spezialoperationen und vernetzte Kriegsführung weiter wachsen dürfte.
Die Aktie von Thales ist am Montag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,11 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 241,60 Euro. Die Aktie von Leonardo ist am Montag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 5,22 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 55,22 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion