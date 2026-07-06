Rüstungsboom 2.0: NATO-Auftrag zündet bei Thales und Leonardo

Thales und Leonardo liefern der NATO mobile Spezialkräfte-HQs mit sicheren Netzen und stärken ihre Rolle in der digitalen Kriegsführung.

Thales und Leonardo geben an, von der NATO-Kommunikations- und Informationsagentur ausgewählt worden zu sein, um ein sicheres und einsetzbares Kommunikations- und Informationssystem der neuen Generation für das Alliierte Kommando der Spezialeinsatzkräfte (SOFCOM) bereitzustellen. Die beiden Verteidigungsgruppen erklärten: "Dies ist das erste Projekt eines umfassenden NATO-Programms zur Bereitstellung modernster Kommunikations- und Informationssysteme für SOFCOM, um die Widerstandsfähigkeit des Bündnisses in der modernen Kriegsführung zu stärken." Sie fügten hinzu: "Diese europaweite Technologie- und Industriepartnerschaft nutzt die Stärken der Bündnisindustrie und kombiniert bewährte Komponenten mit den neuesten verfügbaren Technologien, um dringend benötigte und skalierbare Fähigkeiten bereitzustellen." Der an das französisch-italienische Konsortium vergebene Auftrag umfasst die Lieferung und Schulung von sechs mobilen SOFCOM-Hauptquartieren (HQ), sogenannten mobilen Präsenzpunkten für Spezialoperationskommandos (DPOP SOCC). Diese auf die spezifischen Bedürfnisse der NATO-Spezialeinsatzkräfte zugeschnittenen DPOPs bilden den Grundstein für ein zukünftiges umfassendes und sicheres Kommunikations- und Informationssystem für Spezialoperationen, das auf klassifizierten und ausfallsicheren Netzwerken basiert.