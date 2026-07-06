🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThales AktievorwärtsNachrichten zu Thales

    Aktien stark im Plus

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsboom 2.0: NATO-Auftrag zündet bei Thales und Leonardo

    Thales und Leonardo liefern der NATO mobile Spezialkräfte-HQs mit sicheren Netzen und stärken ihre Rolle in der digitalen Kriegsführung.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktien stark im Plus - Rüstungsboom 2.0: NATO-Auftrag zündet bei Thales und Leonardo
    Foto: OpenAI

    Thales und Leonardo geben an, von der NATO-Kommunikations- und Informationsagentur ausgewählt worden zu sein, um ein sicheres und einsetzbares Kommunikations- und Informationssystem der neuen Generation für das Alliierte Kommando der Spezialeinsatzkräfte (SOFCOM) bereitzustellen. Die beiden Verteidigungsgruppen erklärten: "Dies ist das erste Projekt eines umfassenden NATO-Programms zur Bereitstellung modernster Kommunikations- und Informationssysteme für SOFCOM, um die Widerstandsfähigkeit des Bündnisses in der modernen Kriegsführung zu stärken."

    Sie fügten hinzu: "Diese europaweite Technologie- und Industriepartnerschaft nutzt die Stärken der Bündnisindustrie und kombiniert bewährte Komponenten mit den neuesten verfügbaren Technologien, um dringend benötigte und skalierbare Fähigkeiten bereitzustellen." Der an das französisch-italienische Konsortium vergebene Auftrag umfasst die Lieferung und Schulung von sechs mobilen SOFCOM-Hauptquartieren (HQ), sogenannten mobilen Präsenzpunkten für Spezialoperationskommandos (DPOP SOCC). Diese auf die spezifischen Bedürfnisse der NATO-Spezialeinsatzkräfte zugeschnittenen DPOPs bilden den Grundstein für ein zukünftiges umfassendes und sicheres Kommunikations- und Informationssystem für Spezialoperationen, das auf klassifizierten und ausfallsicheren Netzwerken basiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Thales SA!
    Long
    221,49€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    252,38€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Spannend ist auch die Vernetzung: Die Systeme sollen verschiedene Übertragungswege unterstützen, darunter militärische und zivile Satellitenkommunikation, Landverbindungen, 4G/5G sowie Funkverbindungen mit hoher Kapazität. Das Ziel ist eine robuste Kommando- und Dateninfrastruktur, die auch unter Einsatzbedingungen funktioniert und mehrere Sicherheitsdomänen abdecken kann. Für Thales und Leonardo ist der Auftrag strategisch wertvoll, weil er genau in den aktuellen NATO-Trend passt: mehr mobile Führungsfähigkeit, mehr Interoperabilität, mehr Resilienz gegen Cyberangriffe und Ausfälle. Spezialkräfte brauchen im Ernstfall kleine, schnell verlegbare Hauptquartiere, die trotzdem auf geheime NATO-Netze, Lagebilder, Missionsdaten und sichere Kommunikation zugreifen können.

    Der Auftrag zeigt, wie stark sich die NATO-Kommunikation in Richtung mobiler, digitaler und ausfallsicherer Führungsstrukturen verschiebt. Für Thales und Leonardo ist das ein prestigeträchtiger NATO-Zuschlag in einem Markt, der durch Cyberrisiken, Spezialoperationen und vernetzte Kriegsführung weiter wachsen dürfte.

    Die Aktie von Thales ist am Montag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 2,11 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 241,60 Euro. Die Aktie von Leonardo ist am Montag (10:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 5,22 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 55,22 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

     

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien stark im Plus Rüstungsboom 2.0: NATO-Auftrag zündet bei Thales und Leonardo Thales und Leonardo liefern der NATO mobile Spezialkräfte-HQs mit sicheren Netzen und stärken ihre Rolle in der digitalen Kriegsführung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     