AUTO1 Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,67 % - 06.07.2026

Mit einer Performance von +6,67 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AUTO1 Group einen Gewinn von +72,45 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +13,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group -8,14 % verloren.

Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,30 % 1 Monat +25,80 % 3 Monate +72,45 % 1 Jahr -5,80 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 06.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,84 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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