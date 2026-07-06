🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUTO1 Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,67 % - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AUTO1 Group Aktie bisher um +6,67 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,67 % - 06.07.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.07.2026

    Mit einer Performance von +6,67 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    31.002,42€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35.520,00€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AUTO1 Group einen Gewinn von +72,45 % verbuchen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +13,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group -8,14 % verloren.

    Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,30 %
    1 Monat +25,80 %
    3 Monate +72,45 %
    1 Jahr -5,80 %
    Stand: 06.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,84 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 06.07. - FTSE Athex 20 stark +1,66 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet mit über dem Konsens liegenden Verkaufszahlen bei Autohero, wie er am Montag in …

    AUTO1 Group successfully prices its third consumer car loan ABS: FinanceHero 3


    EQS-News: AUTO1 Group SE / Key word(s): Miscellaneous AUTO1 Group successfully prices its third consumer car loan ABS: FinanceHero 3 06.07.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. AUTO1 Group …

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    +5,08 %
    +15,15 %
    +26,29 %
    +74,68 %
    -5,11 %
    +196,06 %
    -33,96 %
    -30,82 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
    AUTO1 Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AUTO1 Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,67 % - 06.07.2026 Am heutigen Handelstag konnte die AUTO1 Group Aktie bisher um +6,67 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     