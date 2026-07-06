Adidas-Aktie zwischen Korrektur und Erholung: Kampf um Trendwende

Der letzte Schlusskurs liegt bei 185,50 Euro (Stand 2026-07-03). Damit notiert die adidas-Aktie rund 41,7 Prozent über dem 3-Jahres-Tief bei 131,55 Euro, aber zugleich etwa 28,9 Prozent unter dem Hoch von 261,00 Euro. Der Wert bewegt sich somit im mittleren Bereich der Dreijahresspanne, eher in der unteren Hälfte des früheren Aufwärtstrends. Die jüngste Sequenz höherer Tiefs seit März 2026 deutet zwar auf eine Stabilisierung hin, von einer Rückkehr in die alte Kursregion über 220 Euro ist der Titel jedoch noch ein gutes Stück entfernt.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die adidas-Aktie ein deutlich zyklisches Bild. Nach einem Anstieg von Niveaus um 160 Euro Mitte 2023 setzte sich 2024 ein kräftiger Aufwärtstrend fort, der den Titel bis zum 3-Jahres-Hoch bei 261,00 Euro im Februar 2025 führte. Anschließend kippte das Bild jedoch klar nach unten: Eine scharfe Korrektur drückte den Kurs bis auf das 3-Jahres-Tief von 131,55 Euro Ende März 2026. Seitdem arbeitet sich die Aktie wieder nach oben, ohne den vorherigen Aufwärtstrend vollständig zu bestätigen. Charttechnisch befindet sich adidas damit in einer Erholungsphase innerhalb eines übergeordneten Korrekturzyklus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Erholung unterhalb des langfristigen Durchschnitts

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der starken Korrektur seit Anfang 2025 klar abwärts. Auf Basis der jüngsten Kursentwicklung lässt sie sich aktuell grob im Bereich um etwa 205 Euro verorten. Mit einem Schlusskurs von 185,50 Euro handelt die adidas-Aktie damit rund 9 bis 10 Prozent unter ihrem langfristigen Durchschnitt. Technisch signalisiert diese Konstellation weiterhin einen intakten übergeordneten Abwärtstrend, auch wenn die Erholung seit dem März-Tief auf eine Bodenbildungsphase hindeutet. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die 200-Tage-Linie würde das mittelfristige Bild spürbar aufhellen.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 175 bis 180 Euro eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die zuletzt mehrfach als Auffanglinie diente. Darunter folgt eine breitere Support-Region zwischen 165 und 170 Euro, aus der im Frühjahr 2026 mehrere Erholungsbewegungen starteten. Mittelfristig bleibt zudem der Bereich um 150 bis 155 Euro als markante Absicherungszone relevant, bevor das 3-Jahres-Tief bei 131,55 Euro ins Blickfeld rückt. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 195 und 200 Euro auf Widerstand, wo frühere Erholungen ausgebremst wurden. Darüber verläuft mit 205 bis 210 Euro eine weitere Schlüsselzone in Nähe der 200-Tage-Linie. Erst ein Ausbruch über diese Barriere würde den Weg in Richtung der früheren Konsolidierungszone um 220 bis 225 Euro öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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