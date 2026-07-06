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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Schott Pharma auf 22 Euro angehoben
    • Aktien von Hold auf Buy hochgestuft durch DB Research
    • Wachstum in Q3/Q4 erwartet mit steigenden Margen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,62 % und einem Kurs von 18,90 auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +10,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -19,27 %/+34,55 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 22 Euro



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