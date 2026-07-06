Deutsche Bank Research hebt Schott Pharma auf 'Buy', Ziel 22 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,62 % und einem Kurs von 18,90 auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um +10,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -19,27 %/+34,55 % bedeutet.