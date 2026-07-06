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    Eurozone

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    Sentix-Konjunkturindex erholt sich den dritten Monat in Folge

    Für Sie zusammengefasst
    • Sentix Konjunkturindikator im Juli deutlich gestiegen
    • Indikator stieg um 10,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte
    • Aufhellung der deutschen Konjunktur stärkt Zuversicht
    Eurozone - Sentix-Konjunkturindex erholt sich den dritten Monat in Folge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Juli um 10,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte zu, wie das Analyse-Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf minus 10,0 Punkte gerechnet.

    Bereits im Mai und Juni hatte sich der Indikator erholt. Im März und April hatten die Auswirkungen des Iran-Kriegs und der sprunghafte Anstieg der Rohölpreise den Indikator noch stark unter Druck gesetzt.

    "Rückenwind liefert die deutliche Aufhellung der deutschen Konjunktur", heißt es in der Mitteilung. "Die neuesten politischen Maßnahmen scheinen bei den Anlegern Eindruck zu machen." In Deutschland verbesserte sich der Indikator von minus 28,5 auf minus 19,4 Punkte./jsl/mis






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    Eurozone Sentix-Konjunkturindex erholt sich den dritten Monat in Folge Finanzmarktexperten bewerten die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im Juli um 10,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte zu, wie das Analyse-Institut am Montag in Limburg mitteilte. …
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