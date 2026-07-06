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    Selenskyj fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert NATO zu mehr Flugabwehrhilfe
    • Russland setzte 351 Drohnen und 68 Raketen ein
    • Patriotsysteme notwendig gegen ballistische Raketen
    Selenskyj fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEW (dpa-AFX) - Nach dem schweren Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen. "Es ist äußerst wichtig, dass die Welt, allen voran Amerika und unsere europäischen Partner, vom Nato-Gipfel starke Entscheidungen zur Unterstützung unserer Luftabwehr und zum Schutz von Zivilisten mitbringen", schrieb Selenskyj bei Telegram. Seinen Angaben nach hat Russland bei dem Angriff in Kiew 11 Menschen getötet und etwa 60 verletzt. Auch im Umland gebe es 3 Tote und 16 Verletzte, schrieb er.

    Seinen Angaben nach hat das russische Militär in der Nacht neben 351 Drohnen auch 68 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. "Unsere Kämpfer haben heute ein gutes Resultat beim Abschuss von Drohnen und Marschflugkörpern gezeigt, aber leider nicht gegenüber der russischen Ballistik". Grund dafür sei das Fehlen von Flugabwehrraketen in der Ukraine, klagte Selenskyj.

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    Ballistische Raketen kann Kiew nur mithilfe westlicher Flugabwehrsysteme, speziell des US-Raketenkomplexes Patriot abwehren. Wenn Patriot-Raketen in den Lagern der Verbündeten verstaubten, ermutige das Russland nur, seinen Krieg gegen Wohnhäuser fortzusetzen, schrieb der ukrainische Staatschef.

    Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder treffen sich am 7. und 8. Juli in Ankara, um über die Lage in der Welt und die Zukunft des Militärbündnisses zu sprechen. Dabei geht es auch um weitere Milliardenhilfen für Kiew. Ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Selenskyj steht auf dem Plan./bal/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 208,8 auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 51,12 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.590,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +16,72 %/+79,57 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie: Diskussionen über technische Probleme beim Skyranger und mögliche Folgen für Aufträge und Fundamentaldaten, zahlreiche Großaufträge und Hoffnungen auf NATO-Bestellungen, Chartanalyse mit Abwärtskanal und Kaufsignalen, CEO-Aktienkäufe, Quiet-Period/Quartalszahlen und Risiken durch Auftragsstornierungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    Selenskyj fordert Nato-Beschlüsse nach Raketenangriff Nach dem schweren Drohnen- und Raketenangriff auf Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato zu mehr Hilfe bei der Flugabwehr aufgerufen. "Es ist äußerst wichtig, dass die Welt, allen voran Amerika und unsere europäischen …
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