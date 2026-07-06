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    AKTIEN IM FOKUS

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    KI-Schwäche hilft Softwarewerten und IT-Dienstleistern

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Schwäche führt zu Kursgewinnen bei Software
    • Nemetschek stärkt Nordamerika durch HCSS-Übernahme
    • Schwächen in der KI-Rally werden von Anlegern gekauft
    AKTIEN IM FOKUS - KI-Schwäche hilft Softwarewerten und IT-Dienstleistern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Montag hat sich das zuletzt regelmäßig gesehene Muster bestätigt: Wenn die Highflyer der KI-Rally schwächeln, profitieren Softwarewerte und IT-Dienstleister. Also jene Werte, bei denen insgesamt eher Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz vorherrschen. So zogen am Montag die Aktien von SAP um 2 Prozent an, sind mit minus 31,5 Prozent im Jahr 2026 aber zweitschwächster Dax -Wert. Nemetschek gewannen zu Wochenbeginn im MDax gut 4 Prozent, liegen 2026 aber noch 38 Prozent unter Wasser.

    Letzteren half eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Analyst Nicolas Herms berücksichtigte nun insbesondere die jüngste Übernahme von HCSS, die als strategisch sinnvolle Ergänzung lobte. Damit werde das Standbein in Nordamerika im Infrastruktur-Bereich und Ingenieurbau gestärkt.

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    Berenberg-Experte Andreas Wolf zeigte sich derweil in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht optimistisch für Bechtle . Die Aktien gewannen im MDax ebenfalls etwa 4 Prozent, liegen 2026 aber noch ein Viertel im Minus.

    Fundamental bleibt JPMorgan-Stratege Mislav Matejka aber überzeugt, dass sich die übergeordneten Trends fortsetzen. Schwächen in der KI-Rally dürften gekauft werden und Erholungen bei Werten mit KI-Sorgen - wie schon im März - eher kurzfristiger Natur sein, wenn die überverkauft sind./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 32,64 auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +4,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 174,74 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +23,14 %/+51,28 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Q2-Entscheidung am 23. Juli als Kurs-Katalysator und darum, ob die jüngste Kurskorrektur durch berechtigte Fundamentalprobleme oder eine übertriebene KI-Angst verursacht wurde. Diskutiert werden Bewertung und Kaufgelegenheiten, Rückkauf‑Tranche und verringerte Freefloat, Margendruck durch Investitionen, Stellenabbau zur Ergebnisverbesserung, BlackRock‑Aufstockung und jüngster Kursanstieg (+8,3%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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