DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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