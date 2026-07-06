DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte