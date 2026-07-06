BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte Harry Martin am Sonntag die vereinbarte Unterzeichnung des Verkaufs von Contitech an Lone Star Funds. Dessen Bewertung liege zwar unter den anfänglichen Investorenerwartungen, aber klar über dem Wert, den er Contitech im Rahmen einer Bewertung der Summe aller Konzernteile zugeschrieben habe. Das weitere Kurspotenzial sei aber begrenzt, da Continental schon mit einem Aufschlag zu anderen Reifenhestellern gehandelt werde./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 75,18EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.





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