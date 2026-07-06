BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 34 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 12. August dürften eine ähnliche Geschäftsdynamik wie zum starken Jahresauftakt zeigen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele erwartet er aber nicht, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die zweite Jahreshälfte immer noch hoch liege. Wolf hob indes seine Schätzungen ein wenig an und rollte die Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 32,76EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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