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    RBC stuft EASYJET auf 'Neutral'

    RBC stuft EASYJET auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das vom Billigflieger nun akzeptierte, fünfte Kaufgebot des US-Investors Castlelake mache eine Übernahme für 690 Pence je Aktie wahrscheinlicher, schrieb Ruairi Cullinane am Montag. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 558 Pence sei bereits eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 eingepreist gewesen. Sein fairer Wert im Szenario ohne Übernahme läge hingegen bei nur 431 Pence./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,87 % und einem Kurs von 7,236EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.






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