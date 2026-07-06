DroneShield: Das ist das Signal, auf das Anleger gewartet haben

Technisch liefert das Update messbare Fortschritte. Nach Unternehmensangaben erreichte die Software für DroneSentry-X Mk2 gegenüber der Version aus dem zweiten Quartal 58 Prozent schnellere Track-Updates, eine um 15 Prozent bessere Richtungsgenauigkeit sowie eine um 3 Prozent höhere Tracking-Genauigkeit. Beim RfPatrol Mk2 Wideband lagen die Verbesserungen bei 9 Prozent schnelleren Track-Updates, 5 Prozent genauerem Tracking und 3 Prozent größerer Erkennungsreichweite. DroneShield betont allerdings, dass die Ergebnisse je nach Drohnentyp und Frequenzband variieren können.

DroneShield treibt seinen Umbau vom Hardwareanbieter zum Softwaregeschäft weiter voran. Das australische Verteidigungstechnologieunternehmen hat am Montag sein Software-Update für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht und damit die eigene Drohnenabwehr technisch aufgerüstet. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen bei der Funkfrequenz-Erkennung, der Zielverfolgung und der Kommandosoftware DroneSentry-C2. Besonders wichtig für militärische Kunden: Systeme lassen sich künftig auch komplett offline über externe Speichermedien aktualisieren. Das erleichtert den Einsatz in abgeschotteten, klassifizierten oder souveränen Netzwerken, in denen Cloud-Anbindungen nicht infrage kommen.

Für Anleger ist das Update mehr als nur ein technisches Detail. Vierteljährliche Softwareversionen sind ein zentraler Baustein der Strategie, den Anteil wiederkehrender Erlöse deutlich auszubauen. Im ersten Quartal 2026 erzielte DroneShield mit Software-as-a-Service bereits 5,1 Millionen Australische Dollar (rund 3,1 Millionen Euro), knapp 7 Prozent des Gesamtumsatzes. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 30 Prozent steigen. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend weg vom einmaligen Verkauf einzelner Geräte hin zu laufenden Softwaregebühren, die höhere Margen und besser planbare Einnahmen versprechen.

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Rückenwind kommt zugleich aus dem globalen Sicherheitsumfeld. Drohnenabwehr, elektronische Kriegsführung und autonome Systeme stehen bei vielen Staaten weit oben auf der Beschaffungsliste. DroneShield verfügt zudem über eine komfortable Bilanz: Das Unternehmen arbeitet schuldenfrei und sitzt auf rund 223 Millionen Australischen Dollar an Barmitteln (rund 135 Millionen Euro). Mit dem früheren australischen Admiral Lee Goddard, der seit Anfang Juli im Verwaltungsrat sitzt, verstärkt sich DroneShield außerdem politisch und strategisch.

Die Aktie reagierte in Sydney positiv und legte um 4,56 Prozent auf 2,52 Australische Dollar zu. Trotz des Kursplus bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 6,705 Australischen Dollar aus dem Oktober 2025 jedoch groß. Ob das Software-Update mehr ist als ein kurzfristiger Impuls, dürfte sich vor allem an den nächsten Großaufträgen zeigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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