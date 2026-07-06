Nuvion integriert Ripple USD (RLUSD), um den weltweiten Stablecoin-Zahlungsverkehr und die Blockchain-Infrastruktur auszubauen

Nuvion, die KI-gestützte globale Plattform für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen auf Basis von Fiat-Währungen und Stablecoins für Unternehmen und Fintechs, gab heute die Integration von Ripple USD (RLUSD) in ihre Infrastrukturplattform bekannt und erweitert damit die auf Stablecoins basierenden Zahlungs- und Abwicklungsmöglichkeiten für grenzüberschreitend tätige Unternehmen.

MIAMI, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Unternehmen agieren heute in einer Welt, in der Kunden, Lieferanten, Auftragnehmer und Partner zunehmend über mehrere Länder und Währungen hinweg tätig sind. Dennoch verläuft der grenzüberschreitende Geldtransfer oft langsam und fragmentiert; zudem ist er von veralteter Finanzinfrastruktur abhängig, die nicht für eine global vernetzte Wirtschaft ausgelegt war, die rund um die Uhr in Betrieb ist.

Durch die Integration wird RLUSD in die einheitliche globale Finanzplattform von Nuvion eingebunden, sodass Unternehmen über eine einzige Infrastrukturebene nahtlos zwischen traditionellen Bankensystemen und Blockchain-basierten Zahlungsnetzwerken wechseln können.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach schnelleren und effizienteren globalen Zahlungen benötigen Unternehmen zunehmend Lösungen, die die Geschwindigkeit und Programmierbarkeit der Blockchain-Technologie mit dem Vertrauen, der Compliance und der Zuverlässigkeit regulierter Finanzsysteme verbinden. Gemeinsam bauen Nuvion und Ripple eine Infrastruktur auf, die für diese Zukunft ausgelegt ist.

Durch die Integration von RLUSD erweitert Nuvion weiterhin die Zahlungs- und Abwicklungsoptionen für Unternehmen, die globale Geschäftsabläufe, Treasury-Workflows und grenzüberschreitende Transaktionen verwalten.

Durch die Integration ermöglicht Nuvion:

Eine schnellere grenzüberschreitende Abwicklung über Stablecoin-gestützte Kanäle

Nahtlosen Transfer zwischen Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten

Eine digitale Vermögensinfrastruktur auf Unternehmensniveau für Firmen und Fintechs

Globales Treasury- und Liquiditätsmanagement über mehrere Märkte hinweg

Integrierte Blockchain-Zahlungsfunktionen über eine einheitliche API und Plattform

Die Integration stärkt Nuvions Fähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, global zu agieren, ohne sich ausschließlich auf traditionelle Korrespondenzbankensysteme verlassen zu müssen, und bietet gleichzeitig größere Flexibilität beim Transfer von Geldern über Märkte hinweg.