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    AKTIE IM FOKUS

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    Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Easyjet stimmt Übernahmeangebot von Castlelake zu
    • Kurs steigt um 10,2 Prozent auf 615 Pence zuletzt
    • Experten warnen vor Zerschlagung und Behördenprüfungen
    AKTIE IM FOKUS - Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Easyjet haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake reagiert. Im frühen Handel stiegen die Papiere der Briten auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren und notierten zuletzt 10,2 Prozent im Plus bei 615 Pence. In den vergangenen drei Monaten hatten die Titel mehr als die Hälfte an Wert gewonne Castlelake war mit seinem Interesse erstmals Ende Mai an Easyjet herangetreten.

    Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie "im Grundsatz" zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger alle als nicht werthaltig genug abgelehnt. Castlelake hat nun bis zum 5. August Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.

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    JPMorgan-Analyst Harry Gowers wies auf noch offene Fragen hin. Entscheidend sei, ob die vereinbarte Eigentümer- und Kontrollstruktur die Unternehmensgremien sowie die Wettbewerbsbehörden zufriedenstellten und ob ein Gegengebot auftauchen werde. So könnten etwa Air France-KLM , IAG und die Lufthansa Interesse an Teilen des Easyjet-Liniennetzes an wichtigen Flughäfen haben.

    Bernstein-Experte Alex Irving hält es für wahrscheinlich, dass der US-Investor das Unternehmen in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 10,07 auf Tradegate (06. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 12,02 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -30,24 %/-20,28 % bedeutet.





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