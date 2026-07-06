ANALYSE
Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner
- Goldman Sachs sieht Spielraum in Halbleitersegmenten
- SOX kletterte im Q2 um 88 Prozent verglichen mit S&P
- Fundamental positiv für Server-CPUs, ASICs und Speicher
NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs sieht in den meisten Teilbereichen der US-Halbleiterbranche noch Spielraum für die Markterwartungen. Dies schrieb Analyst James Schneider in seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Sonntag. Nach der "dramatischen Outperformance" des US-Branchenindizes SOX im zweiten Quartal werde die Luft für die Aktien jedoch dünner. Schneider erinnerte daran, dass der SOX im zweiten Quartal um 88 Prozent geklettert sei und der marktbreite S&P 500 "nur" um 14 Prozent.
Taktisch präferiert Schneider zunächst die Aktien von Applied Materials , AMD , ON Semiconductor und sieht eher Korrekturgefahr bei KLA Corp , ARM Holdings und Qualcomm .
Fundmamental überzeugt ist der Experte vor allem für die Bereiche Server-Prozessoren (CPU), anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) sowie den gesamten Speicherkomplex./ag/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 466,7 auf Tradegate (06. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 548,04 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von -40,39 %/-8,29 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036
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Qualcomm pushes deeper into AI with new product roadmap
https://www.cnbc.com/video/2026/06/16/qualcomm-pushes-deeper…
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Schöne Sache :
Qualcomm erhöht die vierteljährliche Bardividende und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)-- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 fällig werden, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20,0 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses neue Programm ergänzt das im November 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, für das noch ein Rückkaufvolumen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar zur Verfügung steht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist unbefristet. Zeitpunkt und Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit und ohne vorherige Ankündigung begonnen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am freien Markt, über 10b5-1-Programme, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe von Derivaten erfolgen.
„Im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Kapitalrückführung an unsere Aktionäre freuen wir uns, dass unser Aufsichtsrat einer Erhöhung unserer Quartalsdividende und einem neuen Aktienrückkaufprogramm zugestimmt hat“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rendite für unsere Aktionäre und die Umsetzung unserer laufenden Diversifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Wahrung der operativen Disziplin.“