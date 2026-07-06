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    ANALYSE

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    Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs sieht Spielraum in Halbleitersegmenten
    • SOX kletterte im Q2 um 88 Prozent verglichen mit S&P
    • Fundamental positiv für Server-CPUs, ASICs und Speicher
    ANALYSE - Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs sieht in den meisten Teilbereichen der US-Halbleiterbranche noch Spielraum für die Markterwartungen. Dies schrieb Analyst James Schneider in seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Sonntag. Nach der "dramatischen Outperformance" des US-Branchenindizes SOX im zweiten Quartal werde die Luft für die Aktien jedoch dünner. Schneider erinnerte daran, dass der SOX im zweiten Quartal um 88 Prozent geklettert sei und der marktbreite S&P 500 "nur" um 14 Prozent.

    Taktisch präferiert Schneider zunächst die Aktien von Applied Materials , AMD , ON Semiconductor und sieht eher Korrekturgefahr bei KLA Corp , ARM Holdings und Qualcomm .

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    Fundmamental überzeugt ist der Experte vor allem für die Bereiche Server-Prozessoren (CPU), anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASIC) sowie den gesamten Speicherkomplex./ag/mis/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 466,7 auf Tradegate (06. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 548,04 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von -40,39 %/-8,29 % bedeutet.





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