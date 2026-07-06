Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner

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Qualcomm erhöht die vierteljährliche Bardividende und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)-- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 fällig werden, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20,0 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses neue Programm ergänzt das im November 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, für das noch ein Rückkaufvolumen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar zur Verfügung steht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist unbefristet. Zeitpunkt und Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit und ohne vorherige Ankündigung begonnen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am freien Markt, über 10b5-1-Programme, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe von Derivaten erfolgen.

„Im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Kapitalrückführung an unsere Aktionäre freuen wir uns, dass unser Aufsichtsrat einer Erhöhung unserer Quartalsdividende und einem neuen Aktienrückkaufprogramm zugestimmt hat“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rendite für unsere Aktionäre und die Umsetzung unserer laufenden Diversifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Wahrung der operativen Disziplin.“





Quelle : https://investor.qualcomm.com/news-events/press-releases/news-details/2026/Qualcomm-Increases-Quarterly-Cash-Dividend-and-Announces-New-20-Billion-Stock-Repurchase-Authorization/default.aspx







