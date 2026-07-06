BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 14,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gut vorhersagbare künftige Umsatzwachstum habe beim ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni im Fokus gestanden, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. Er sieht vor allem noch im US-Markt Luft nach oben und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 12,98EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Tonies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

