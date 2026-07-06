Michael Burry: "Der Markt hat den Höhepunkt überschritten"

Michael Burry verschärft seine Warnung vor der KI-Rallye. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise bekannt wurde, sieht im aktuellen Marktgeschehen deutliche Parallelen zur Dotcom-Blase. Am Wochenende schrieb er auf X: "Das Ende naht. Tanzen mit dem Teufel im fahlen Mondlicht" – ein Zitat des Jokers aus Tim Burtons "Batman". Zuvor hatte Burry die KI-Euphorie bereits scharf attackiert: "Das KI-Narrativ ist nichts weiter als eine Massensucht", schrieb er. In einem weiteren Beitrag warnte er: "Das KI-Narrativ könnte einen Tod durch tausend Schnitte sterben, und bisher habe ich erst ein paar Dutzend davon gesehen."

Im Zentrum seiner Kritik steht die extreme Fixierung der Märkte auf künstliche Intelligenz. Auf Substack beschrieb Burry, wie ihn das jüngste Marktgeschehen an frühere Blasen erinnere. "Angesichts dessen, was in der letzten Woche auf dem Markt passiert ist, wurde mir plötzlich klar, dass ich das schon einmal erlebt hatte", schrieb er. "Der NASDAQ 100, eine komplette Kehrtwende. … Ich sage etwas voraus. Der Markt hat den Höhepunkt überschritten." Besonders beunruhigend sei für ihn, dass kaum noch andere Themen zählten. "Absolut ununterbrochen KI. Niemand redet den ganzen Tag über etwas anderes", schrieb Burry. Aktien würden nicht mehr wegen Arbeitsmarktdaten oder Konsumstimmung steigen oder fallen, sondern wegen eines einzigen Narrativs: KI. Für ihn fühlt sich das "wie in den letzten Monaten der Blase von 1999 bis 2000" an.