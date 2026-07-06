Tanz mit dem Teufel
Michael Burry: "Der Markt hat den Höhepunkt überschritten"
Alle reden nur noch über KI, genau wie damals über Dotcom. Michael Burry warnt vor einer Rallye, die immer enger wird – und Anleger kalt erwischen könnte.
- Michael Burry warnt vor KI-Rallye und Dotcom-Blase
- Marktentwicklung konzentriert auf wenige KI-Gewinner
- Hohes Risiko plötzlicher Korrekturen bei KI-Rallye
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Michael Burry verschärft seine Warnung vor der KI-Rallye. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise bekannt wurde, sieht im aktuellen Marktgeschehen deutliche Parallelen zur Dotcom-Blase. Am Wochenende schrieb er auf X: "Das Ende naht. Tanzen mit dem Teufel im fahlen Mondlicht" – ein Zitat des Jokers aus Tim Burtons "Batman". Zuvor hatte Burry die KI-Euphorie bereits scharf attackiert: "Das KI-Narrativ ist nichts weiter als eine Massensucht", schrieb er. In einem weiteren Beitrag warnte er: "Das KI-Narrativ könnte einen Tod durch tausend Schnitte sterben, und bisher habe ich erst ein paar Dutzend davon gesehen."
Im Zentrum seiner Kritik steht die extreme Fixierung der Märkte auf künstliche Intelligenz. Auf Substack beschrieb Burry, wie ihn das jüngste Marktgeschehen an frühere Blasen erinnere. "Angesichts dessen, was in der letzten Woche auf dem Markt passiert ist, wurde mir plötzlich klar, dass ich das schon einmal erlebt hatte", schrieb er. "Der NASDAQ 100, eine komplette Kehrtwende. … Ich sage etwas voraus. Der Markt hat den Höhepunkt überschritten." Besonders beunruhigend sei für ihn, dass kaum noch andere Themen zählten. "Absolut ununterbrochen KI. Niemand redet den ganzen Tag über etwas anderes", schrieb Burry. Aktien würden nicht mehr wegen Arbeitsmarktdaten oder Konsumstimmung steigen oder fallen, sondern wegen eines einzigen Narrativs: KI. Für ihn fühlt sich das "wie in den letzten Monaten der Blase von 1999 bis 2000" an.
Burry untermauerte seine Warnung mit Charts, die zeigen sollen, wie stark KI-Halbleiterwerte inzwischen sowohl Hyperscale-Cloud-Anbieter als auch breitere Gruppen von KI-Profiteuren abgehängt haben. Genau diese Einengung auf wenige Gewinner macht die Rallye aus seiner Sicht anfällig. Gleichzeitig räumt Burry ein, dass er mit früheren Crash-Warnungen nicht immer richtig lag. "Ich bin mittlerweile wegen der vielen Male, die ich einen Crash vorhergesagt habe, zu einem Meme geworden", schrieb er. Dennoch verweist er auf Treffer in den Jahren 2000, 2007, 2019, beim Meme-Aktien-Crash 2021 und bei Bankaktien 2023.
Burry steht mit seiner Skepsis nicht allein. Auch Hedgefonds-Milliardär Paul Tudor Jones sieht Parallelen zu 1999. Zwar hält er eine Fortsetzung der Rallye für möglich, warnt aber vor umso heftigeren Korrekturen, falls Bewertungen weiter explodieren. Für Anleger ist die Botschaft unbequem: Die KI-Rallye kann noch laufen, doch je stärker sich die Gewinne auf wenige Titel konzentrieren, desto größer wird das Risiko, dass aus Euphorie plötzlich ein schmerzhafter Rückschlag wird.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion