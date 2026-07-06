🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Flash-Crash voraus

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Snapback-Schock: Der S&P 500 könnte die Jahresrallye fast wieder auslöschen

    Erst Rekorde, dann Warnsignale: Die BofA sieht extreme Spekulation, und JPMorgan warnt vor einem Flash-Crash. Für Anleger wird die KI-Rallye jetzt zur Nervenprobe.

    Für Sie zusammengefasst
    Flash-Crash voraus - Snapback-Schock: Der S&P 500 könnte die Jahresrallye fast wieder auslöschen
    Foto: NDZ/STAR MAX/IPx - STRMX

    Nach dem stärksten Quartal des S&P 500 seit 2020 wächst an der Wall Street die Angst vor einem Rückschlag. Der breite US-Index liegt 2026 bislang rund 9 Prozent im Plus, doch die Bank of America warnt, dass ein Großteil dieser Gewinne wieder verloren gehen könnte. Die Analysten bestätigten ihr Jahresendziel von 7.100 Punkten. Das läge etwa 5 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs und deutlich unter dem Allzeithoch von 7.621 Punkten, das der Index erst vor rund einem Monat erreicht hatte.

    Der Kern der Warnung: Der Markt wirkt heiß gelaufen. "Unsere Indikatoren für einen Bärenmarkt deuten darauf hin, dass die Spekulation extreme Ausmaße annimmt, da Aktien mit hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen nachweislich eine Kurslücke nach oben aufgewiesen haben – ein Ereignis, dem historisch gesehen ein 'Snapback' der Bewertungen vorausging", so die BofA. Besonders die KI-Rallye hat einzelne Titel in extreme Höhen getrieben. Micron Technology etwa liegt 2026 trotz eines jüngsten Rücksetzers um 242 Prozent im Plus und hat sich binnen eines Jahres um rund 700 Prozent verteuert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.501,55€
    Basispreis
    14,96
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.598,81€
    Basispreis
    19,26
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinzu kommt ein zweites Risiko: Die großen Technologie- und Cloud-Konzerne investieren massiv in KI-Infrastruktur. Dadurch sinkt bei einigen sogenannten Hyperscalern der freie Cashflow im Verhältnis zum Gewinn. Gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig. Die BofA rechnet deshalb damit, dass die US-Notenbank in diesem Jahr dreimal die Zinsen anheben könnte. Das wäre für Aktien besonders heikel, weil der S&P 500 vor einem möglichen neuen Straffungszyklus so teuer bewertet ist wie fast nie zuvor – mit Ausnahme der Phase 1999 bis 2000.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Auch andere Warnsignale blinken. In Südkorea markierte der von KI-Schwergewichten wie SK Hynix und Samsung geprägte Kospi zunächst ein Rekordhoch, bevor er wenige Tage später einen der schwersten Tagesverluste seiner Geschichte erlitt. Capital Economics sieht darin ein klares Überhitzungssignal: "Diese Volatilität ist unserer Ansicht nach ein Anzeichen für übermäßige Überhitzung und stellt die Nachhaltigkeit dieser Rallye in Frage."

    JPMorgan bleibt zwar grundsätzlich bullisher und hob das Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.800 Punkte an, warnte aber ebenfalls vor einem möglichen Flash Crash, weil Momentum-Positionen überfüllt seien und die Erwartungen an die Berichtssaison hoch lägen. Noch bullisher ist Ed Yardeni, der sein Ziel auf 8.250 Punkte anhob und Vergleiche mit der Dotcom-Blase zurückweist. Sein Argument: Der heutige Bullenmarkt werde nicht von FOMO, sondern von starken Gewinnen getragen. Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage, ob KI weiter echte Erträge liefert – oder ob die Rallye bereits zu viel Zukunft eingepreist hat.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7910,68Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flash-Crash voraus Snapback-Schock: Der S&P 500 könnte die Jahresrallye fast wieder auslöschen Erst Rekorde, dann Warnsignale: Die BofA sieht extreme Spekulation, und JPMorgan warnt vor einem Flash-Crash. Für Anleger wird die KI-Rallye jetzt zur Nervenprobe.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     