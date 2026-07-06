Snapback-Schock: Der S&P 500 könnte die Jahresrallye fast wieder auslöschen

Der Kern der Warnung: Der Markt wirkt heiß gelaufen. "Unsere Indikatoren für einen Bärenmarkt deuten darauf hin, dass die Spekulation extreme Ausmaße annimmt, da Aktien mit hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen nachweislich eine Kurslücke nach oben aufgewiesen haben – ein Ereignis, dem historisch gesehen ein 'Snapback' der Bewertungen vorausging", so die BofA. Besonders die KI-Rallye hat einzelne Titel in extreme Höhen getrieben. Micron Technology etwa liegt 2026 trotz eines jüngsten Rücksetzers um 242 Prozent im Plus und hat sich binnen eines Jahres um rund 700 Prozent verteuert.

Nach dem stärksten Quartal des S&P 500 seit 2020 wächst an der Wall Street die Angst vor einem Rückschlag. Der breite US-Index liegt 2026 bislang rund 9 Prozent im Plus, doch die Bank of America warnt, dass ein Großteil dieser Gewinne wieder verloren gehen könnte. Die Analysten bestätigten ihr Jahresendziel von 7.100 Punkten. Das läge etwa 5 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs und deutlich unter dem Allzeithoch von 7.621 Punkten, das der Index erst vor rund einem Monat erreicht hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinzu kommt ein zweites Risiko: Die großen Technologie- und Cloud-Konzerne investieren massiv in KI-Infrastruktur. Dadurch sinkt bei einigen sogenannten Hyperscalern der freie Cashflow im Verhältnis zum Gewinn. Gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig. Die BofA rechnet deshalb damit, dass die US-Notenbank in diesem Jahr dreimal die Zinsen anheben könnte. Das wäre für Aktien besonders heikel, weil der S&P 500 vor einem möglichen neuen Straffungszyklus so teuer bewertet ist wie fast nie zuvor – mit Ausnahme der Phase 1999 bis 2000.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Auch andere Warnsignale blinken. In Südkorea markierte der von KI-Schwergewichten wie SK Hynix und Samsung geprägte Kospi zunächst ein Rekordhoch, bevor er wenige Tage später einen der schwersten Tagesverluste seiner Geschichte erlitt. Capital Economics sieht darin ein klares Überhitzungssignal: "Diese Volatilität ist unserer Ansicht nach ein Anzeichen für übermäßige Überhitzung und stellt die Nachhaltigkeit dieser Rallye in Frage."

JPMorgan bleibt zwar grundsätzlich bullisher und hob das Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.800 Punkte an, warnte aber ebenfalls vor einem möglichen Flash Crash, weil Momentum-Positionen überfüllt seien und die Erwartungen an die Berichtssaison hoch lägen. Noch bullisher ist Ed Yardeni, der sein Ziel auf 8.250 Punkte anhob und Vergleiche mit der Dotcom-Blase zurückweist. Sein Argument: Der heutige Bullenmarkt werde nicht von FOMO, sondern von starken Gewinnen getragen. Für Anleger bleibt damit die entscheidende Frage, ob KI weiter echte Erträge liefert – oder ob die Rallye bereits zu viel Zukunft eingepreist hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7910,68 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!