Bio-Gate AG: Hauptversammlung billigt alle Punkte mit breiter Mehrheit
Bio-Gate stellt die Weichen für Wachstum: Aktionäre billigen auf der Hauptversammlung zentrale Finanzmaßnahmen und bestätigen den strategischen Fokus auf Medizintechnik und Dermakosmetik.
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- Ordentliche Hauptversammlung der Bio‑Gate AG am 30. Juni: alle Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit beschlossen; Präsenz rund 70 %; Vorstand bestätigte Jahresprognose.
- Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 beschlossen zur bilanziellen Bereinigung der Kapitalstruktur (kein Mittelzu- oder -abfluss).
- Unmittelbar anschließende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Bestandsaktionäre beschlossen: bis zu 650.000 neue Aktien geplant.
- Bei vollständiger Platzierung würde sich die Aktienanzahl nach Kapitalschnitt um ca. 31,9 % erhöhen; bereits schriftliche Zusagen von Bestandsaktionären über 0,8 Mio. Euro plus weitere mündliche Zusagen liegen vor.
- Strategischer Fokus auf Medizintechnik sowie Dermakosmetik & Wundpflege; Maßnahmen sollen Eigenkapitalbasis und Finanzierungsgrundlage für Wachstum stärken.
- Klinische Zulassungsstudie für HyProtect‑beschichtete Revisionsimplantate mit internationalem Implantathersteller planmäßig gestartet (Ziel Markteinführung ab 2028); außerdem Zulassungsbestrebungen für MicroSilver BG‑Wundspray als Medizinprodukt.
Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,02 % im
Minus.
-2,52 %
-7,20 %
-11,45 %
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-41,71 %
-62,82 %
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