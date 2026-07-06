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    Bio-Gate AG: Hauptversammlung billigt alle Punkte mit breiter Mehrheit

    Bio-Gate stellt die Weichen für Wachstum: Aktionäre billigen auf der Hauptversammlung zentrale Finanzmaßnahmen und bestätigen den strategischen Fokus auf Medizintechnik und Dermakosmetik.

    Bio-Gate AG: Hauptversammlung billigt alle Punkte mit breiter Mehrheit
    Foto: adobe.stock.com
    • Ordentliche Hauptversammlung der Bio‑Gate AG am 30. Juni: alle Tagesordnungspunkte mit breiter Mehrheit beschlossen; Präsenz rund 70 %; Vorstand bestätigte Jahresprognose.
    • Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 beschlossen zur bilanziellen Bereinigung der Kapitalstruktur (kein Mittelzu- oder -abfluss).
    • Unmittelbar anschließende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für Bestandsaktionäre beschlossen: bis zu 650.000 neue Aktien geplant.
    • Bei vollständiger Platzierung würde sich die Aktienanzahl nach Kapitalschnitt um ca. 31,9 % erhöhen; bereits schriftliche Zusagen von Bestandsaktionären über 0,8 Mio. Euro plus weitere mündliche Zusagen liegen vor.
    • Strategischer Fokus auf Medizintechnik sowie Dermakosmetik & Wundpflege; Maßnahmen sollen Eigenkapitalbasis und Finanzierungsgrundlage für Wachstum stärken.
    • Klinische Zulassungsstudie für HyProtect‑beschichtete Revisionsimplantate mit internationalem Implantathersteller planmäßig gestartet (Ziel Markteinführung ab 2028); außerdem Zulassungsbestrebungen für MicroSilver BG‑Wundspray als Medizinprodukt.

    Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,02 % im Minus.


    Bio-Gate

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    ISIN:DE000BGAG981WKN:BGAG98
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