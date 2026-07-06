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    Drohnen, Geld und Gier

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    Rüstungs-Start-ups kassieren Milliarden – jetzt warnt die Branche vor der Blase

    19,8 Milliarden US-Dollar flossen im ersten Quartal in Rüstungs-Start-ups. Doch je heißer der Hype, desto brutaler wird die Frage nach den echten Gewinnern.

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    Foto: Unsplash

    Verteidigungstechnologie ist im Silicon Valley vom Tabu zum heißesten Investmentthema geworden. Was vor wenigen Jahren noch als moralisch heikel galt, zieht heute Milliarden an. Fortune berichtet unter Berufung auf PitchBook, dass Risikokapitalgeber im ersten Quartal 2026 in 262 Deals eine Rekordsumme von 19,8 Milliarden US-Dollar in Defense-Tech-Unternehmen, also Unternehmen aus Verteidigungstechnologie, Drohnenabwehr, KI, Sensorik und militärischer Software, investierten. Anfang 2024 waren es noch 5,7 Milliarden US-Dollar. Der Stimmungsumschwung ist brutal: Drohnen, autonome Schiffe, Schlachtfeld-KI und Raketenabwehr gelten plötzlich nicht mehr als Randthema, sondern als nächste große Tech-Wette.

    Die Bewertungen zeigen, wie viel Euphorie inzwischen im Markt steckt. Anduril wird mittlerweile mit 61 Milliarden US-Dollar bewertet, der autonome Schiffsbauer Saronic zuletzt mit 9,25 Milliarden US-Dollar, Shield AI mit 12,7 Milliarden US-Dollar. Selbst junge rüstungsnahe Tech-Firmen erzielen laut Fortune Umsatzmultiplikatoren vom 17- bis zum 50-Fachen, teils noch darüber. Genau deshalb stellt sich inzwischen die Frage, ob der Boom schon zur Blase geworden ist.

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    Anduril-Chef Brian Schimpf beantwortete diese Frage auf der Fortune Brainstorm-Tech-Konferenz mit einem vorsichtigen, aber klaren Ja. "Wenn es erfolgreiche Unternehmen gibt, gibt es viele andere Unternehmen und Investoren, die diesem Trend hinterherlaufen, und [es kann zu] sehr riskantem Verhalten kommen", sagte er. Es sei leicht, den Bewertungen hinterherzulaufen, wenn man nicht aufpasse. Sein Warnsignal: Wer zu viel Kapital zu hohen Bewertungen einsammelt, schraubt die Erwartungen an das eigene Unternehmen extrem hoch.

    Der Reiz des Sektors ist trotzdem offensichtlich. Palantir und Anduril haben gezeigt, dass risikokapitalfinanzierte Gewinner im Verteidigungsmarkt entstehen können. Gleichzeitig bieten Pentagon-Aufträge große Märkte, lange Kundenbeziehungen und eine gewisse Konjunkturunabhängigkeit. Doch die Ökonomie funktioniert anders als bei klassischer Software. Verkaufszyklen sind lang, politisch beeinflusst und schwer vorhersehbar. Hardware-Unternehmen müssen früh viel Kapital investieren, bevor klar ist, ob sie große Produktionsverträge bekommen.

    Genau dort liegt das Risiko. Zwischen funktionierender Technologie und breitem militärischem Einsatz klafft im Verteidigungssektor oft das sogenannte Tal des Todes. Viele Start-ups können dort scheitern, weil sie jahrelang Geld verbrennen, bevor aus Tests echte Programme und große Aufträge werden. Anduril-Mitgründer Trae Stephens warnt, es gebe zu viel Risikokapital im Markt. Fonds konkurrierten um Deals, der wichtigste Hebel sei oft nur noch der Preis. "Sie jagen und jagen und jagen weiter", sagte er.

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    Für Anleger und Investoren wird die Auswahl damit entscheidend. Defense Tech kann echte Gewinner hervorbringen, aber nicht jeder Drohnen- oder KI-Anbieter wird zum nächsten Anduril. Stephens bringt das Risiko auf den Punkt: Wer in Weltraumtechnologie investierte und SpaceX verpasste, habe wahrscheinlich Geld verloren; wer Social Media spielte und Facebook verpasste, ebenfalls. Seine Botschaft: Ein heißer Sektor produziert nicht automatisch viele große Gewinner. Im Defense-Tech-Boom könnte genau das zur teuersten Lektion werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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