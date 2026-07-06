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    Unterwasser-Technologie

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    Überraschender Vorstoß: Thales plant vollständige Übernahme von Exail

    Thales will Exail komplett übernehmen und zahlt einen Aufschlag von 44 Prozent. Der Deal soll die Position bei Unterwasser-Systemen und Navigation stärken.

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    Unterwasser-Technologie - Überraschender Vorstoß: Thales plant vollständige Übernahme von Exail
    Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DE

    Der französische Technologiekonzern Thales will den Spezialisten für maritime Robotik und Navigationssysteme Exail vollständig übernehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Thales eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des 35,51-Prozent-Anteils der Familie Gorgé unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 134 Euro je Aktie. Anschließend soll ein Pflichtangebot für sämtliche ausstehenden Exail-Aktien und Anleihen folgen.

    Die Transaktion bewertet Exail mit einem Unternehmenswert von rund 3,9 Milliarden Euro. Am Aktienmarkt wurde die geplante Übernahme positiv aufgenommen. Das Papier von Exail notierte in Paris zwischenzeitlich 2,37 Prozent höher bei 125,40 Euro. Tahles legte ebenfalls knapp 2 Prozent zu und notierte bei 242,80 Euro (Stand 11:30 Uhr MESZ).

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    Ausbau im Wachstumsmarkt Unterwasserkriegführung

    Mit der geplanten Übernahme will Thales seine Position im Markt für Unterwasserverteidigung ausbauen. Gleichzeitig soll das Geschäft mit Trägheitsnavigationssystemen durch die Technologien von Exail gestärkt werden.

    Exail entwickelt unter anderem Unterwasserdrohnen, autonome Minenabwehrsysteme sowie Navigationslösungen für Anwendungen zu Wasser, an Land und im Weltraum. Zu den wichtigsten Produkten zählen das autonome Minenabwehrsystem UMIS sowie die Oberflächendrohnen der DriX-Reihe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Photonik, Quanten-Technologien und Luft- und Raumfahrt aktiv.

    Exail erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 479 Millionen Euro. Für 2026 wird ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich erwartet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter und ist in über 80 Ländern aktiv.

     

    Milliardenpotenzial durch Synergien

    Thales erwartet durch die Zusammenführung beider Unternehmen erhebliche Synergien. Nach Angaben des Konzerns könnten zusätzliche Umsätze von 500 Millionen Euro innerhalb von 10 Jahren erzielt werden. Zudem rechnet Thales bis 2030 mit einem zusätzlichen bereinigten operativen Ergebnis von mehr als 60 Millionen Euro. Insgesamt sollen die Synergien bis 2032 einen Beitrag von über 90 Millionen Euro zum bereinigten operativen Ergebnis leisten.

    Besonders großes Potenzial sieht Thales bei autonomen Verteidigungssystemen, der U-Boot-Abwehr sowie bei Quanten-Sensoren. Die Produktportfolios beider Unternehmen ergänzten sich in diesen Bereichen.

    Die wachsende Bedeutung von Thales im Verteidigungsmarkt zeigt sich auch an einem jüngsten NATO-Auftrag: Gemeinsam mit Leonardo soll der Konzern für die Spezialkräfte des Bündnisses eine neue Generation sicherer Kommunikations- und Informationssysteme entwickeln.

    Zustimmung von Exail

    Der Verwaltungsrat von Exail hat die geplante Transaktion einstimmig begrüßt. Vor einer endgültigen Stellungnahme soll ein unabhängiger Gutachter die Angemessenheit des Angebots prüfen.

    Thales-Chef Patrice Caine erklärte: "Mit dieser Übernahme wollen Thales und Exail ihre Kräfte bündeln. Gemeinsam werden wir dank unserer Talente und Kompetenzen unsere hochtechnologische industrielle Basis und unsere Innovationskraft für unsere erstklassigen Kunden aus dem Verteidigungs- und Zivilbereich stärken und gleichzeitig die technologische Souveränität Europas festigen."

    Auch Exail-Chef Raphaël Gorgé unterstützt den Schritt. "Die Familie Gorgé freut sich, die Veräußerung ihrer Beteiligung an Exail an Thales bekannt zu geben", sagte er. Exail habe sich seit dem Zusammenschluss von ECA Group und iXblue im Jahr 2022 außergewöhnlich entwickelt. "Durch den Zusammenschluss mit Thales werden Exail und seine Teams noch besser in der Lage sein, führende Technologien für den Verteidigungsbereich und den Dual-Use-Bereich für einen weltweit wachsenden Kundenstamm zu entwickeln."

    Abschluss bis 2028 angepeilt

    Der Erwerb der Beteiligung der Familie Gorgé soll nach den erforderlichen kartellrechtlichen und regulatorischen Genehmigungen im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Das anschließende Pflichtangebot für alle übrigen Exail-Aktien soll spätestens Anfang 2028 vollzogen werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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