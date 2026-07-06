WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der vereinbarten Übernahme wichtiger Aktivitäten der Siqens GmbH schließe der Brennstoffzellenspezialist eine Lücke im Produktportfolio, die ansonsten eine interne Entwicklung mit Bilanzrisiken erfordert hätte, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Weitere positive Nachrichten erwartet er von den Quartalszahlen Mitte August. Die Konsensschätzungen für 2027/27 erschienen zu niedrig und dürften in den kommenden Monaten angehoben werden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 19,94EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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