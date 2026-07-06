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    Besonders beachtet!

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    Continental Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 06.07.2026

    Am 06.07.2026 ist die Continental Aktie, bisher, um -6,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Continental Aktie.

    Besonders beachtet! - Continental Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 06.07.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

    Wie hat sich die Continental-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Continental Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,29 % auf 74,97. Damit verliert die Aktie -5,03  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Continental Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Continental in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,84 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um +10,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,75 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Continental um +17,58 % gewonnen.

    Während Continental deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %. Damit gehört Continental heute zu den auffälligeren Werten.

    Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,62 %
    1 Monat +18,75 %
    3 Monate +26,84 %
    1 Jahr +6,09 %
    Stand: 06.07.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Continental Aktie

    Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,98 Mrd.EUR € wert.

    CONTINENTAL verkauft ContiTech


    Für 4 Mrd. Euro geht der Unternehmensbereich an den Finanzinvestor Lone Star Funds. Mit dem Verkauf schließt CONTINENTAL die eigene strategische Neuaufstellung ab - fortan konzentriert sich das Unternehmen ganz auf sein traditionelles …

    BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte …

    Börsenstart Europa - 06.07. - FTSE Athex 20 stark +1,66 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %.

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    Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Continental

    -2,08 %
    +6,27 %
    +13,47 %
    +22,22 %
    +34,66 %
    +48,39 %
    -9,76 %
    -32,63 %
    +1.533,61 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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