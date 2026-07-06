Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.07.26
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,15 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,04 %), Deutsche Börse AG (+1,88 %), TUI AG (+1,27 %), Oracle Corporation (+0,79 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|DAX Performance
|
Classic
|PL4YRP
|1,01 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PN990D
|221,29 Tsd.
|Deutsche Börse AG
|
Cap
|VH93PL
|206,77 Tsd.
|TUI AG
|
Sonstige
|DK1GFB
|199,39 Tsd.
|Oracle Corporation
|
Sonstige
|DK1G96
|198,32 Tsd.
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