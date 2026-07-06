High Tide gibt die Einführung neuer Aktionärsrechtepläne bekannt

CALGARY, AB, 6. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das „Board“) die Einführung einer Vereinbarung über einen Aktionärsrechteplan (der „vorübergehende Aktionärsrechteplan“) und einen geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplan (der „geänderte und neu formulierte Aktionärsrechteplan“ und zusammen mit dem vorübergehenden Aktionärsrechteplan die „Pläne“) genehmigt hat, und zwar gemäß den Vereinbarungen, die am 26. Juni 2026 mit Olympia Trust Company als Rechtebeauftragtem (Rights Agent) abgeschlossen wurden. Mit dem geänderten und neu formulierten Aktionärsrechteplan wird der Aktionärsrechteplan, der ursprünglich am 10. April 2025 vom Board eingeführt und von den Aktionären des Unternehmens auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 30. Mai 2025 bestätigt wurde, geändert und neu formuliert, um die im vorübergehenden Aktionärsrechteplan festgelegten Maßnahmen aufzunehmen.

Ziel der Pläne ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze weiterhin einhält und seine Cannabis-Lizenzen aufrechterhalten kann, und zu gewährleisten, dass alle Aktionäre im Zusammenhang mit etwaigen Angeboten zum Erwerb der im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens fair behandelt werden und dass das Board die Möglichkeit hat, wertsteigernde Alternativen zu etwaigen unaufgeforderten Übernahmeangeboten zu identifizieren, einzuholen, zu entwickeln und auszuhandeln. Die Pläne wurden weder als Reaktion auf noch in Erwartung eines bekannten oder erwarteten Übernahmeangebots oder einer ähnlichen Transaktion eingeführt.

Zu den wichtigsten Änderungen, die in den Plänen berücksichtigt wurden, gehören die Erweiterung der Definition von „erwerbende Person“ um (a) Inhaber von Betreiberlizenzen für den Cannabis-Einzelhandel in Ontario, die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen dazu führen würden oder nach vernünftigem Ermessen dazu führen könnten, dass das Unternehmen gegen Abschnitt 2 der Allgemeinen Bestimmungen, O. Reg. 468/18, erlassen gemäß dem Cannabis Licence Act, 2018 (Ontario), verstößt, und um (b) Inhaber von Lizenzen für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in British Columbia, die dazu führen würden oder nach vernünftigem Ermessen dazu führen könnten, dass das Unternehmen gegen die für eine Lizenz für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte geltenden Anforderungen hinsichtlich des Besitzes oder der Kontrolle oder des Einflusses über mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Lizenzen oder gegen die in den Abschnitten 6 und 7 der Cannabis Licensing Regulation, BC Reg. 202/2018, verstößt; und (ii) sonstige Änderungen administrativer Art, einschließlich der Korrektur von Verweisen auf Rechtsvorschriften und der Aktualisierung definierter Begriffe. Die Pläne entsprechen ansonsten den Rechteplänen, die von anderen kanadischen Unternehmen eingeführt und von deren Aktionären bestätigt wurden, mit Ausnahme der Bestimmungen, die sicherstellen, dass das Unternehmen die geltenden Cannabisgesetze weiterhin einhält und seine Cannabis-Lizenzen aufrechterhalten kann.

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