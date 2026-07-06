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    Aktien Europa

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    Wenig Bewegung nach gutem Lauf - Rüstungswerte im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Märkte geben nach EuroStoxx leicht tiefer
    • Thales übernimmt Exail Auftrieb für Rüstungsaktien
    • Easyjet akzeptiert Übernahme Castlelake Kurssprung
    Aktien Europa - Wenig Bewegung nach gutem Lauf - Rüstungswerte im Fokus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm im frühen Handel zwar ein weiteres Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus und notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 6.407 Punkten.

    Außerhalb des Euroraums verlief das Geschäft zurückhaltend. Der Schweizer SMI sank um 0,3 Prozent auf 14.376 Punkte. Der britische FTSE 100 büßte 0,1 Prozent auf 10.670 Zähler ein.

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    Aktien aus der europäischen Rüstungsbranche erhielten neben dem anstehenden Nato-Gipfel auch Auftrieb von einem Übernahmevorhaben in Frankreich. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Thales will sich im Bereich der Kriegsführung unter Wasser sowie im Navigationsbereich stärken und deshalb den Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail Technologies erwerben. Die Thales-Papiere zogen um gut 2 Prozent an auf den höchsten Stand seit Ende April. Exail gewannen in der Spitze gut 4 Prozent auf 127,60 Euro und blieben damit unter dem geplanten Angebotspreis von 134 Euro.

    Die Aktien von Easyjet reagierten mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake. Zuletzt notierten die Papiere der Briten 10,4 Prozent im Plus bei 616 Pence. Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie "im Grundsatz" zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger alle als nicht werthaltig genug abgelehnt.

    Für die Anteilsscheine von ITV ging es um 1,2 Prozent aufwärts, nachdem sich die TV-Senderkette mit dem PayTV-Unternehmen Sky auf den Verkauf der ITV-Sparte Media & Entertainment für umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro geeingt hatte. Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 242,2 auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +14,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6250GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -58,10 %/+8.279,89 % bedeutet.





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