BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18600 auf 18900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vielversprechende Phase-III-Studiendaten aus dem Nicht-Onkologie-Geschäft seit dem dritten Quartal 2025 würden am Markt noch nicht angemessen berücksichtigt, obwohl dieser Bereich bis 2031 fast zwei Drittel zum Wachstum des Pharmakonzerns beitragen dürfte, schrieb Justin Smith am Freitag. Eine tiefgehende Analyse des bis zu 20 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Medikamente gegen ATTR-CM - eine seltene, lebensbedrohliche Form der Herzamyloidose - bestärke ihn in dieser Wahrnehmung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 167,3EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 189

Kursziel alt: 186

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

