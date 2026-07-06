BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18600 auf 18900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vielversprechende Phase-III-Studiendaten aus dem Nicht-Onkologie-Geschäft seit dem dritten Quartal 2025 würden am Markt noch nicht angemessen berücksichtigt, obwohl dieser Bereich bis 2031 fast zwei Drittel zum Wachstum des Pharmakonzerns beitragen dürfte, schrieb Justin Smith am Freitag. Eine tiefgehende Analyse des bis zu 20 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Medikamente gegen ATTR-CM - eine seltene, lebensbedrohliche Form der Herzamyloidose - bestärke ihn in dieser Wahrnehmung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 167,3EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 189
Kursziel alt: 186
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 189
Kursziel alt: 186
Währung: GBP
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