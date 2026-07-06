Bitcoin und Ethereum stark wie lange nicht: Startet jetzt die Sommerrallye?

Die Erholung wurde vor allem durch eine freundlichere makroökonomische Stimmung getragen. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten sorgten für neue Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank, während das aufgrund des Feiertags verlängerte Wochenende in den USA die Kursbewegungen zusätzlich verstärkte.

Nach einem starken Rallye-Wochenende ist der Kryptomarkt mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Bitcoin konnte sich zwischenzeitlich erstmals seit zwei Wochen wieder über die Marke von 63.000 US-Dollar schieben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch Ethereum und zahlreiche Altcoins legten kräftig zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitcoin scheitert zunächst an der Marke von 64.000 US-Dollar

Am Sonntag erreichte Bitcoin zwischenzeitlich 63.882 US-Dollar. Verkäufer nutzten das höhere Kursniveau jedoch für Gewinnmitnahmen, wodurch Bitcoin wieder unter die Marke von 63.000 US-Dollar zurückfiel und am Montagmittag bei 62.640 US-Dollar und damit 4,7 Prozent im Plus auf Wochensicht notierte.

Trotz des Rücksetzers bewerten Marktteilnehmer die Erholung als wichtigen ersten Schritt nach dem kräftigen Ausverkauf Ende Juni, als Bitcoin zeitweise bis unter 59.000 US-Dollar gefallen war.

Ethereum und Altcoins noch stärker

Ethereum steigt auf 1.755 US-Dollar und gewinnt innerhalb von sieben Tagen 11,64 Prozent. XRP legt um 8,5 Prozent auf 1,13 US-Dollar zu. Besonders stark präsentiert sich Cardano. Die Kryptowährung gewinnt innerhalb einer Woche 26,4 Prozent und gehört damit zu den Gewinnern am Kryptomarkt.

Krypto-Aktien profitieren ebenfalls

Die positive Stimmung griff auch auf börsennotierte Unternehmen aus dem Kryptosektor über. Die Aktie von Strategy schloss zuletzt 7,9 Prozent höher und notiert in der Vorbörse weitere 3,1 Prozent im Plus bei 103,91 US-Dollar. Ebenfalls gefragt waren die Papiere von Circle Internet Group, Riot Platforms, Marathon Digital, Coinbase sowie HIVE Digital Technologies, die jeweils mehr als drei Prozent zulegen konnten.

Inflationsdaten werden zum nächsten Härtetest

Ob aus der kurzfristigen Erholung eine nachhaltige Sommerrallye entsteht, dürfte sich bereits in den kommenden Tagen entscheiden. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am 14. Juli. Sollten diese ebenfalls schwächer ausfallen als erwartet, könnte sich die Hoffnung auf sinkende Zinsen weiter verstärken und Bitcoin zusätzlichen Rückenwind verleihen.

CLARITY Act verpasst Trumps Zieltermin

Neben den Makrodaten richtet sich der Blick der Kryptobranche auf die Regulierung in den USA. Der sogenannte Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) wurde entgegen dem ursprünglich vom Weißen Haus angestrebten Zeitplan nicht bis zum 4. Juli verabschiedet.

Damit verbleiben nach der Rückkehr des US-Senats am 13. Juli rund drei Arbeitswochen, um das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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