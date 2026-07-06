ALZAI Health Corp. und Centauri Health Solutions schließen strategische Vermarktungsvereinbarung zur Ausweitung der KI-gestützten Ermittlung des Alzheimer-Risikos in den Vereinigten Staaten

TORONTO, ONTARIO / 2. Juli 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Kooperationsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Centauri Health Solutions („Centauri“), einer führenden US-Firma für Gesundheitstechnologien, abgeschlossen hat. Centauri versorgt 60 Millionen Mitglieder und unterstützt Krankenversicherungsträger, Gesundheitsdienstleister und Gesundheitssysteme in den Vereinigten Staaten mit modernen, missionskritischen Technologien, Datenanalysesystemen und Engagement-Lösungen.

Im Rahmen der Vereinbarung bringen Centauri und ALZAI gemeinsam ein System zur KI-gestützten Risikostratifizierung auf den Markt, mit dem Patienten mit einem hohen Risiko für eine nicht diagnostizierte Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium ermittelt werden können. Centauri wird seine nationalen Beziehungen zu Dienstleistern und Krankenversicherungsträgern einbringen und ALZAI seine proprietäre Plattform der KI-gestützten Risikostratifizierung sowie sein technisches Know-how. Durch die Zusammenarbeit wird die Markteinführung von ALZAIs Technologie zur Ermittlung des Alzheimer-Risikos in den Vereinigten Staaten sowohl im Rahmen von Medicare Advantage als auch in anderen wertorientierten Versorgungsmodellen forciert.

„Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für die Vermarktung von ALZAIs Technologie und deren Verbreitung im US-amerikanischen Gesundheitsmarkt“, so Hayim Raclaw, CEO von ALZAI Health Corp. „Centauri verfügt über weitreichende Kontakte im gesamten Gesundheitswesen und weiß, wie man Krankenversicherungsträger und Leistungserbringer bestmöglich unterstützt. Indem wir Centauris Marktzugang mit der KI-gestützten Risikoermittlungstechnologie von ALZAI bündeln, können wir Gesundheitsorganisationen noch besser dabei unterstützen, Personen mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko früher im Versorgungspfad herauszufiltern. Die frühzeitige Erkennung von Risikopatienten ist zu einer zunehmend wichtigen klinischen und wirtschaftlichen Priorität geworden.

Laut der Alzheimer's Association leben in den Vereinigten Staaten mehr als sieben Millionen Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung. Die Kosten für die direkte Pflege belaufen sich jedes Jahr auf geschätzte 384 Mrd. USD Dollar. Diese Zusammenarbeit entspricht unserer Vision, die proaktive Krankheitserkennung im gesamten Gesundheitssystem zugänglicher und skalierbarer zu gestalten. Aus unserer Sicht stellt die Alzheimer-Krankheit heute eines der größten ungedeckten medizinischen Bedürfnisse im Gesundheitswesen dar. Und diese Partnerschaft bietet ALZAI die Möglichkeit, an einer der vielversprechendsten Zukunftschancen in den Bereichen Prävention, Bevölkerungsgesundheitsanalyse und KI-gestützte Entscheidungsfindung teilzuhaben.“